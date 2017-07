VM-plassen røk for Okparaebo - mislyktes i siste forsøk

Ezinne Okparaebo (28) greide ikke å presse tiden langt nok ned på 100 meteren i England. Dermed brast drømmen om en plass i sommerens VM.

Dersom Okparaebo skulle ha noe håp om å kvalifisere seg for VM, var hun nødt til å løpe 100 meter på under 11,26.

28-åringen stilte til start på et stevne i engelske Loughborough, men klokket inn som nummer to i det første forsøket, med tiden 11.34. Halvannen time senere gjorde hun et nytt forsøk, men heller ikke det holdt: Okparaebos siste VM-forsøk endte med 11,33.



Det er sju tideler bak VM-kravet, og det siste kvalifiseringstoget har dermed forlatt perrongen for Okparaebos del.

Dersom hun skal ha noe som helst håp om å komme seg til VM nå, må det skje via en invitasjon fra Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) - men tiden vil vise om den kommer.

Ikke nok med det: Dersom invitasjonen virkelig dukker opp, er det likevel ikke gitt at 28-åringen får reise.

– De som blir invitert er ikke automatisk invitert fra vår side, sa toppidrettssjefen i friidrettsforbundet, Håvard Tjørhom, til VG torsdag.

Tung sesong



Okparaebo hadde håpet å slå tilbake i VM-sesongen 2017, etter et trøblete år i 2016. Først mislyktes hun totalt under OL i Rio, og røk ut allerede i det første forsøksheatet. I desember ble det enda en nedtur - da landslaget for den kommende sesongen ble presentert, var det uten Okparaebo i troppen.

Vrakingen førte til at hun også mistet økonomisk støtte, da stipendet fra Olympiatoppen forsvant.

Okparaebo flyttet til London, hvor hun i vinter har blitt trent av briten Jonas Dodoo.

– Det er selvfølgelig VM som blir den store målsettingen – alt leder frem til det, sa hun til VG i mai.

Helt siden utendørssesongen startet, har hun uttalt til pressen at hun har vært rolig og forsøkt å ikke stresse med å greie VM-kravet. Men til syvende og sist holdt det altså ikke for Okparaebo, som etter alle solemerker nå blir nødt til å følge mesterskapet fra sofakroken.

Det vil i såfall være det første VM på ti år uten deltakelse fra Norges raskeste kvinne gjennom tidene.

