Tok abort rett før OL: Amerikansk løperstjerne åpen om tabu

VM- og OL-vinner Sanya Richards-Ross (32) oppdaget én måned før OL i 2008 at hun var gravid. Hun bestemte seg for å ta abort rett før avreisen til Beijing.

400-meterløperen er for tiden gravid i sjette måned, men det er i en ny bok, «Chasing Grace», at hun forteller om noe som er tabubelagt i idretten; abort blant kvinnelige toppidrettsutøvere.

– Jeg følte at det var et valg jeg måtte gjøre for å fortsette å forfølge drømmen min. Jeg ville heller ikke skuffe alle i teamet rundt meg, sier hun om avgjørelsen om å ta abort.

Richards-Ross sier at beslutningen den dag i dag «fortsatt veier veldig tungt på hjertet mitt».

– Aborten var en beslutning som jeg ikke umiddelbart ville komme over. Det ville for alltid være en del av livet mitt, skriver hun i et utdrag som er offentliggjort i en rekke amerikanske medier.

– Et spørsmål det ikke blir pratet om

Hun uttrykker i intervjuer at hun angrer på at hun kom i den situasjonen at hun måtte ta en avgjørelse om abort rett før OL, men samtidig høres det ut som om hun mener at hun tok den riktige beslutningen.

Boken har blant annet fått masse omtale i abort-kritiske miljøer i USA.

– Jeg vet ikke om noen annen kvinnelig friidrettsutøver som ikke har hatt abort, og det er synd, sa Sanya Richards-Ross i et intervju med Sports Illustrated-programmet «Now» denne uken.

– Sannheten er at dette er et spørsmål som det ikke blir pratet om, særlig ikke i sport, og mange unge kvinner har erfart det.

Nå håper friidrettsstjernen at hennes åpenhet kan hjelpe andre.

– Jeg håper at dette vil åpne opp for diskusjoner og hjelpe særlig mange unge kvinner som er i samme situasjon som meg, at de ikke skal erfare det samme som meg.

Richards-Ross sier at hun og kjæresten, i dag hennes mann, brukte naturlig familieplanlegging da hun i 2008 ble gravid. Hun mener at prevensjon hadde hatt negative effekt på helsen, derfor gikk de over til naturmetoden.

Menstruasjonssyklus

Ifølge boken var abortinngrepet dagen før avreisen til Kina og OL. Hun tok gull i stafetten og bronse på 400 meter individuelt i Beijing.

– Normen var å prioritere idrettslige mål foran livets gave. Slik var det overalt rundt meg, men ikke før det var min tur skjønte jeg at mange av disse unge kvinnene bare hadde en maske av likegyldighet for noe som jeg nå kan vitne om krever dype tanker og riktige råd, skriver hun i boken.

Ifølge Richards-Ross tror mange unge friidrettskvinner at de ikke kan bli gravide, fordi de er så tynne og driver så hard trening som påvirker menstruasjonssyklusen.

– Flesteparten av kvinnene jeg kjenner i min idrett har hatt minst én abort, uttalte hun i et intervju i markedsføringen av boken sin.

Sanya Richard-Ross forteller også i detalj om hva hun følte om selve abortinngrepet.

– Det var et kjapt inngrep, men det føltes som en evighet, skriver hun.

Ifølge Richards-Ross dropper mange kvinner i toppidretten p-pillen fordi de er redd for å legge på seg i form av vann i kroppen.