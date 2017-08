Thorkildsen om arvtageren: – En utøver vi kan ha glede av i mange år

LONDON (VG) Andreas Thorkildsen (35) var den forrige norske utøveren som tok VM-gull i friidrett. Nå er han overbevist om at Karsten Warholm (21) blir i verdenstoppen i mange år.

– The sky is the limit! Han er verdensmester nå, og vi har forhåpentligvis en utøver vi kan ha glede av i mange år fremover. Han er bare 21 år gammel, og så lenge ting blir gjort på riktig måte har vi noen som kan glede det norske folk i mange år, sier Thorkildsen til VG.

Selv ble han olympisk mester i spyd som 22-åring. Han har ytterligere ett OL-gull i tillegg til to EM-gull og VM-gullet fra 2009 – det siste for norske før Warholm spurtet inn til seier i finalen av 400 meter hekk på Queen Elizabeth Olympic Park i går kveld.

Den seneste VM-medaljen i norsk friidrett ble tatt av Thorkildsen da han sikret sølv i 2011. De siste månedene har han hjulpet Warholm med styrketrening, og han beskriver unggutten fra Ulsteinvik slik:

– Han er ikke bare en vinnerskalle, men veldig utviklingsfokusert og flink til å tilegne seg kunnskap for å bli bedre i ting. Når vi jobber sammen, så vil han virkelig bli bedre og er ekstremt mestringsorientert. Han er veldig enkel å jobbe med, og morsom og jobbe med, roser Thorkildsen

– Hvordan kan du bidra til å følge ham opp videre?

– Jeg har en minimal posisjon i teamet. Jeg hjelper til med litt basistrening, og det er Leif Olav Alnes som styrer alt.

– Men du slo jo også igjennom relativt ung og kan bidra med dine erfaringer der?

– Jada, og jeg vil bidra med det jeg kan. Men det er Leif Olav som gjør en fantastisk jobb her. Det resulterer vel i et VM-gull til Karsten i en alder av 21 år etter at de har jobbet sammen i et par år. Det er helt rått!

– Hva betyr dette for norsk friidrett?

– For ikke å ta noe bort fra de andre, så har norske utøvere gjort det ganske bra i det siste. Dette er toppen av kransekaka, men det er mye positivt om dagen. Det går i bølger, og den ser ut som den er på vei opp nå. Det blir mye morsomt fremover, og ikke bare med Karsten, lover Thorkildsen.

PS! I kveld skal Filip Ingebrigtsen løpe forsøk på 1500 meter, Hedda Hynne løper forsøk på 800 meter og Karoline Bjerkeli Grøvdal forsøk på 5000 meter.