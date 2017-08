Superdrama da Bolt ble skadet i avskjedsløpet – britisk gull

LONDON/OSLO (VG) Usain Bolt (30) var ankermann for Jamaica på 4x100 meter stafett i sitt siste løp, men han kom aldri til mål.

Storbritannia tok gullet foran USA og Japan på bronseplass. Nethaneel Mitchell-Blake stormet inn til gull som ankermann for britene med tiden 37,47. USA hadde tiden 37,52, og Japan 38,04.



– I sine glansdager hadde Bolt hatt muligheten til å ta igjen britenes ledelse. I dag tror jeg det hadde vært vanskelig også om han hadde vært frisk til mål, sa NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

Det er første gang Storbritannia vinner gull på 4x100 meter, og første gang vertsnasjonen tar VM-gullet på øvelsen.

– En utrolig og «outstanding» forestilling av det britiske laget. De leverte på en kveld hvor alle var her, men ikke for å se dem nødvendigivs. Adam Gemili skaffet en luke som hele veien gjorde det vanskelig for de andre å lukke, sier Michael Johnson, OL-vinner fire ganger, til BBC.

Chijindu Ujah og Daniel Talbot løp også for det britiske laget.

AVGJØRELSEN: Nethaneel Mitchell-Blake (t.v.) avgjør duellen mot Christian Coleman mens Usain Bolt må gi seg. Foto: John Sibley , Reuters

Bolt kunne avslutte en av tidenes friidrettskarrierer med sin 20. gullmedalje i VM og OL. Amerikanerne stilte med gull- og sølvvinnerne fra 100 meter, Justin Gatlin og Christian Coleman. Sistnevnte var ankermann, skulle bryne seg mot Bolt.

Men Bolt fikk en lårstrekk midt i løpet, og ble liggende på banen mens konkurrentene løp i mål. En trist avslutning på karrieren for en av de aller største utøverne i friidrettshistorien.

STOPPET PÅ 19 GULL: Usain Bolt, med gullsko på bena, kunne tatt sin 15. VM-medalje og sitt 20. mesterskapsgull i karrieren. Men stafetten endte med skade. Foto: Dylan Martinez , Reuters

Det hadde nok uansett ikke blitt noe gull på Jamaica, for de lå for langt bak før siste veksling.

Sammen med Bolt på laget løp Omar McLeod, Julian Forte og Yohan Blake.

– Dette er en trist syn. Et veldig trist syn. Ingen vil se en idrettsmann av hans kaliber sånn, Sa BBC-ekspert Steve Cram rett etter løpet mens Bolt fikk behandling ute på banen.

Før løpet var Bolt i sitt vanlige gode humør, han fleipet med maskotten på vei inn på stadion og stoppet ved flere andledninger opp og tok imot hyllesten fra publikum. Det var duket for en emosjonell og verdig avskjed, men endte tragisk.

– Arrangørene holdt oss for lenge der inne. Det var kaldt der. Det var tragisk å se en legende gå ned på den måten, sa en irritert Yohan Blake til NRK etter løpet.

USA med kvinnegull

På kvinnenes 4 x 100 meter var det USA som stakk av med gullet med raskeste tid i år på 41,82. Tori Bowie løp siste etappe for amerikanerne, og knuste Daryll Neita, Ezinne Okparaebos treningsvenninne, på oppløpet.

Storbritannia tok dermed sølv, mens Jamaica endte på bronseplass.