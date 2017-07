Storebror Ingebrigtsen hyller Jakob  (16) etter gull i junior-EM: – Helt sykt

Først falt Jakob Ingebrigtsen (16) fra gullsjansen i finalen på 1500 meter. Noen timer senere slo han til med et kanonløp, parkerte konkurrentene og tok gull på 5000 meter.

– Et veldig bra taktisk løp. En overbevisende seier med en umenneskelig sisterunde på 54,8. Helt sykt, sier storebror Henrik Ingebrigtsen til VG.

Jakob Ingebrigtsen åpnet 5000 meterfinalen med å legge seg på halen av feltet, hvor han kunne ligge og kontrollere konkurrentene i runde etter runde. Ikke før det gjensto fire runder av løpet, begynte han å avansere.

16-åringen løp med bandasje på høyre skulder, etter å ha fått store skrubbsår fra det uheldige fallet som fratok ham gullmulighetene på 1500 meter noen timer tidligere. Men den vesle skaden så ikke ut til å hemme Ingebrigtsen - med to runder igjen av 5000 meteren lå han godt plassert oppe i teten.

Det begynte å lukte gull av Ingebrigtsens løp, og da han satte fart på ut på den siste runden, var han i tet. Rivalene greide ikke å henge på i det som storebror Henrik Ingebrigtsen beskriver som den «umenneskelige sisterunden», og 16-åringen fikk en større og større luke.



Like før målstreken slo Jakob Ingebrigtsen ut med armene og kunne juble for sitt første gull i junior-EM. Han klokken inn på tiden 14.41,67, nesten tre sekunder foran sølvvinner Tariku Novales fra Spania.

Se Ingebrigtsens kanonløp i videoen under!

TV-bildene viste at plasterlappen over den høyre skulderen hadde begynt å løsne, men det spilte ingen rolle da supertalentet kunne legge det norske flagget om skuldrene og ta i mot jubelen fra tribunen.

– Jeg vil ikke være helt fornøyd. Å tape er det verste jeg vet, sa han til NRK etter gull-løpet - fremdeles preget av skuffelsen på 1500 meter.

Falt fra gullet på 1500



Lørdag ble en beintøff dag for Ingebrigtsen, med to harde finaleløp med bare noen timers mellomrom. Cirka 2,5 timer før han løp inn til gull på finalen på 5000 meter, løp 16-åringen finalen på 1500 meter. Der var han en soleklar gullfavoritt, ikke minst siden han var den eneste i feltet som har løpt distansen på under 3,40.

16-åringen startet også dette løpet kontrollert og la seg bakerst i 12-mannsgruppen. Etter 1000 meter begynte han å avansere, og så ut til å ligge svært godt an med tanke på gullet.

Men så skjedde det noe. Med cirka 300 meter igjen til mål, viste TV-bildene plutselig at den norske 16-åringen gikk på trynet. Han kom seg raskt på beina, men veien opp til teten var blitt altfor lang.

Ingebrigtsen kom til slutt i mål som nummer åtte, med tiden 3.58,64. Norske Thomas Jefferson Byrkjeland ble nummer seks.

– Han blir klippet ned, sa pappa Gjert Ingebrigtsen til VG etter løpet.

Han hadde sett reprise av hendelsen på video, og var sikker i sin sak: Sønnen gjorde ingen feilmanøver og gikk innover i banen, slik pappa og trener Ingebrigtsen først trodde.

– Han blir klippet bakfra av en nederlender, slo han fast.

Det var en solid skuffelse for gullfavoritten Ingebrigtsen, men noen timer senere fikk han altså likevel den edleste medaljen hengt om halsen etter 5000 meter-triumfen.

Selve fallet til Ingebrigtsen kan du se i sportsnyhetene:

Ny gullsjanse søndag



Til tross for en knallhard konkurransedag lørdag,, har Ingebrigtsen nok en medaljesjanse igjen: Søndag er han klar for finale på 3000 meter hinder. Hinderløp er ikke 16-åringens fremste gren, men supertalentet har vist seg å ha alle forutsetninger for å lykkes også der:

Tidligere i sommer regelrett knuste han VM-kravet for seniorer i øvelsen, noe som kan sørge for en debut i senior-VM i august.

I tillegg kvalifiserte han seg også lekende lett for søndagens finale i junior-EM, og innehar også rekorden for juniorer: 8.26,81. Med slike meritter er det vanskelig å unngå favorittstempelet i øvelsen - selv om han bare er 16 år, og yngst i feltet.

Finalen på 3000 meter hinder går klokken 17.55 søndag. Thomas Jefferson Byrkjeland skal også løpe samme distanse.

