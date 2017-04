«Sprintkronprinsen» klar for Bislett Games

I friidretts-VM i London er Andre De Grasse (22) regnet som sprintkonge Usain Bolts (30) argeste konkurrent. I går kveld ble det klart at han løper 100 meter på Bislett 15. juni.

– Han er vesentlig dyrere i år enn i fjor, men sprint er populært og dette var et herlig trekkplaster å få signert, sier en strålende fornøyd stevnedirektør Steinar Hoen til VG.

Han fikk sitt store gjennombrudd i VM i Beijing for to år siden med bronse på 100 meter bak Bolt og Justin Gatlin. De Grasse var på Bislett i fjor sommer – da vant han 100 meter på 10,07 og slo Michael Rodgers med to hundredeler.



I Rio-OL to måneder senere tok han tre medaljer. Sølv bak Usain Bolt på 200 meter, bronse bak Bolt og Gatlin på 100 meter og bronse for Canada på 4 x 100 meter.

MØTES I VM-DUELL: Andre De Grasse (t.v.) og Usain Bolt smiler til hverandre mot slutten av semifinalen i Rio-OL der de knuste alle. I London er De Grasse ventet å gi Bolt kamp om VM-gullene. Foto: Matt Dunham , AP

– Jeg tror Bolt virkelig skal se opp for De Grasse i London-VM til høsten. Dette er det «coming man», lover Hoen.

– Hvem skal han få brynet seg mot i Oslo?

– Det begynner jeg å jobbe med nå. Jeg skal til Qatar neste uke og snakke med en del agenter der, sier Hoen.

Bolt skal som kjent ikke konkurrere før VM der han avslutter en fantastisk karriere, og Gatlin er uaktuell på grunn av dopingutestengelser.

– Gatlin er ikke ønsket på Bislett fordi han er dopingtatt, og når Bolt ikke vil konkurrere får vi finne noen andre. Jeg skjønner jo at Bolt ikke vil risikere å miste tittelen «verdens raskeste mann» før sine siste løp i VM, sier Hoen.

De Grasse løp en meget god etappe for Canada i 4 x 200 meter på Bahamas sist helg, der han parkerte Gatlin.

– Da skjønte jeg at vi bare måtte ha ham til Oslo. Vi har fått til et spleiselag med Stockholm der det er stevne tre dager senere. Han var veldig fornøyd med den løsningen, sier Hoen.

PS! Regjerende OL-vinner på 400 meter hekk, Kerron Clement, er allerede klar for Bislett Games. Han møter norske Karsten Warholm i en meget spennende duell.