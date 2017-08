Slik ble Warholm verdens beste

Karsten Warholm (21) har aldri kommet først til treningen. Men han har alltid vært den siste som har gått hjem.

Det er Arve Hatløy, verdensmesterens mangeårige trener i Dimna, som uttrykker det slik etter at han har sett Warholm løpe inn til gull – på storskjerm på kulturhuset.

Den nybakte verdensmesteren var først og fremst en ener i hoppøvelsene lengde, høyde og tresteg, men til slutt ble det altså 400 meter hekk – og VM-gull.

Spilte fotball

Inntil onsdag kveld har kanskje Ulsteinvik vært best kjent for fotball, og Warholm drev også lenge med fotball.

– Han var veldig allsidig og spilte fotball til han var 14 år. Men siden han ble 15, har det vært bare friidrett, forteller Hatløy.

Regnværet i London er ingenting mot det som Karsten Warholm har vært vant til fra treningene i Ulsteinvik.

– Vi fikk ikke hall å trene i før i 2015. Fram til det ble det mye løpstrening i snø og kulde og all slags vær, forteller Warholms første trener.

Herdet for London

– Derfor var han godt herdet for det været som møtte ham i London onsdag kveld. På vintrene var vi innimellom nødt til å ty til sandstranden, hvis det var snø og is og umulig å løpe på veiene.

HOPPTALENT: De første årene var Karsten Warholm først og fremst kjent som et stort talent i lengde, høyde og tresteg. Han er han i aksjon i NM i lengde i 2015, da han ble nummer to. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Karsten Warholm kom inn i barnegruppen i Dimna som 11-12-åring, og talentet var så stort at han som 12-13-åring kom inn i treningsgruppen til Arve Hatløy og fikk trene med dem som var litt eldre.

Hopp-spesialist?

Som 15-åring i 2011 var han med i ungdomsmesterskapet innendørs og vant like godt 60 meter, 200 meter, 60 meter hekk, høydehopp og lengdehopp.

Ut på sommeren, i Tyrvinglekene, var han ikke stort dårligere: Seier på 100 meter, i høyde, lengde og tresteg.

– Det var mange som mente at han burde spesialisere seg på lengde eller høyde, den gang forteller Hatløy.

– Men i ettertid kan vi vel si at det var lurt å holde på allsidigheten.

Som 15-åring debuterte han også i senior-NM og ble nummer syv i tresteg og nummer 11 i lengde.

Året etter, som 16-åring i 2012, skulle det igjen handle mye om hopp. I innendørs-NM tok han en oppsiktsvekkende sølvmedalje og i lengde ble det 4. plass.

Mangekamp

Allsidigheten gjorde at han var med i nordisk mesterskap i mangekamp (4. plass), og i ungdomsmesterskapet vant han syv øvelser, og nå var to av dem blitt hekke-øvelser: 100 meter hekk og 300 meter hekk.

I 2013 økte han like godt til å vinne åtte øvelser i ungdomsmesterskapet, i ungdoms-VM vant han mangekamp, og i senior-NM gikk han like godt til topps på 110 meter hekk (i et dårlig startfelt, men likevel …). Så kanskje det skulle handle om hekk likevel?

Neste år var han i G18/19-klassen, og fortsatte både med allsidigheten og suksessen. Resultatene i ungdomsmesterskapet sier alt om allsidigheten: gull på 200 meter, 400 meter, i høyde og på 400 meter hekk, og bronse på 100 meter. I senior-NM vant han 400 meter og 110 meter hekk.

Fikk råd

Han hadde altså begynt å løpe 400 meter hekk, og i 2015 presterte han det kunststykket å vinne både 400 meter og 400 meter hekk i NM – noe som ga kongepokal.

Internasjonalt gikk det kanskje aller best i mangekamp, der han tok sølv i junior-EM.

Sommeren 2015 gikk debatten: Hva skulle Karsten Warholm satse på? Han markerte seg internasjonalt i tikamp, 400 meter, 110 meter hekk, lengde og 200 meter. Men i et intervju med NRK sa utviklingsansvarlig i Friidrettsforbundet, Veslemøy Hausken Sjöqvist:

– Vi tror 400 meter hekk vil være midt i blinken.

OL-semifinale

Slik ble det. Karsten Warholm dro til OL i 2016 som 400 meter hekk-løper, og sjokkerte med å vinne forsøksheatet sitt. Riktignok ble det ingen finale, men ekspertene pekte på Ulsteinvik-gutten og sa «bare vent til neste år».

– Men jeg må innrømme at jeg ikke helt trodde på at vi skulle få oppleve dette. Han markerte seg riktignok internasjonalt da han ble 16–17 år, og vi så at han nærmet seg verdenstoppen. Men helt til topps …

Karsten Warholm sjokkerer selv sindige folk fra Ulsteinvik.