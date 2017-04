Slettet maraton-rekorden - men satser på 10 000 i VM

Sondre Nordstad Moen mener han var en «juniorfeil» fra å forbedre den norske rekorden på maraton enda mer enn han gjorde. Nå endrer 26-åringen fokus.

Nordstad Moen stormet inn på tiden 2.10.07 i Hannover – ti sekunder bedre enn Geir Kvernmos 30 år gamle rekord.

Målet var å få se 2.09-tallet, et mål han til slutt var åtte sekunder bak. Men de siste fire kilometerne ble en kamp mot massivt magetrøbbel for 26-åringen fra Trøndelag.

– Jeg lå bra an til å klare en tid mellom 2.09.30 og 2.10 blank, sier Nordstad Moen til VG.



– Men så knøt det seg fryktelig i magen rundt 38 kilometer. Det ble virkelig ille. Jeg hadde to valg, følte jeg. Enten prøve å henge på tetduoen, som til slutt ble nummer én og to, men å risikere og måtte gå den siste kilometeren. Eller så kunne jeg prøve å komme meg i mål på en høvelig måte.

Nesten tre minutter bedre enn sin tidligere personlige rekord faller trygt innenfor kategorien «en høvelig måte», og Nordstad Moen er nøye med å påpeke at det er vanskelig å være skuffet.

Men det er et lite men.

– En liten juniorfeil

Maraton-mannen, som ble nummer 19 i OL i Rio, mener at all trening i vinter og vår tilsier at en tid under 2.10 er godt innenfor rekkevidde.

Det ble imidlertid vanskelig med magetrøbbel, som førte til at han måtte senke farten ned til «bare» 3,15 minutter per kilometer mot slutten.

Like over 19 kilometer i timen.

– Jeg mener jeg kunne ha unngått det om jeg hadde drukket mindre underveis. To-tre desiliter mindre frem til 25 kilometer kunne kanskje vært nok, men jeg har kanskje en litt for stor frykt for å møte veggen, sier Nordstad Moen, før han legger til:

– Det er jo en liten juniorfeil, men det var virkelig ille. Jeg er bare glad jeg slapp å gå den siste kilometeren. Frem til 38 var jeg rimelig sikker på å vinne, men det måtte jeg jo slå fra meg. Det var viktigere å forbedre tiden min ned mot 2.10, enn å tape enda mer på slutten.

Satser på 10 000 i VM

Maratonløpet i Hannover den 9. april beskriver Nordstad Moen som et av de fem-seks løpene han har pekt seg ut som viktige denne sesongen.

At han stiller til start til maraton i VM i London kaller han imidlertid en tanke han har slått fra seg. Det er under EM 2018 og i OL 2020 at han skal være på topp på maratondistansen.

2017-sesongen blir et verktøy på veien dit, med andre distanser på plakaten.

– Jeg har lyst til å prøve meg på 10 000 meter i juni, for å se om jeg kan kvalifisere meg til VM, sier 26-åringen, som har personlig rekord på 28.25 på distansen.

VM-kravet til London er på 27.45.

– Det er klart, jeg må jo perse med 40 sekunder. Men jeg løp 28.29 på et gateløp på 10 kilometer i fjor, da regnet det og løypen var ganske svingete, sier Moen, og legger til:

– Jeg føler jeg har et mye bedre treningsgrunnlag nå. Da jeg vant U23-EM på 10 000, var jeg egentlig en 5000 meter-løper, og overhodet ikke trent for å løpe fort i 25 runder.



10 000-satsningen er et ledd i satsningen inn mot de store målene i 2018 og 2020.

– Man blir ikke automatisk en bedre maratonløper av å løpe 10 000 meter på bane. Men farten på en maraton må komme fra et sted, selv om maratonløp krever en dieselmotor og 10 000 er en mer høyoktan øvelse, sier Nordstad Moen og ler.

– Jeg tror en viktig brikke i det å bli en bedre maratonløper er å få med litt av den aggressiviteten man har i baneløp. Å få litt input fra baneløp tror jeg kan være veldig bra.

