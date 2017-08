Skadet Pedersen ett hundredel unna finale

LONDON (VG) Isabelle Pedersen startet semifinalen på 100 meter hekk så bra, men ble skadet og røyk ut.

Bergenseren ledet halvveis, før hun kom i mål som nummer fire i heatet. De to beste Pamela Dutkiewicz og Dawn Harper Nelson gikk videre, samt tredjekvinne Kendra Harrison på tid. Hundredelet bedre enn Pedersen som ble nummer fire med tiden 12,87.

Etter målgang gikk Pedersen rett i bakken med smerter og trengte hjelp til å komme seg opp. Hun gikk rett med legeteam. Årsaken var en skade i baksiden av låret.

– Uansett må hun ta med seg dette. Dette viser hvor mye potensial det er i hun, sier Vebjørn Rodal, NRK-ekspert.

Persen til Pedersen på 100 meter hekk lyder på 12,74 fra sommerens stevne på Bislett.

25-åringen var oppe klokken seks lokal tid fredag morgen, for å forberede seg til kvalifiseringsløp. Tidlig fredag løp Pedersen inn på 12,94 som var den 11. beste tiden.

Hynne ute



Hedda Hynne løp sitt nest beste noensinne på 800 meter semifinalen - ett hundredel bak den norske rekorden. Tiden ble 1:59,88 og det holdt til femteplass, noe som ikke var nok til å gå til finalen.

Amerikanske Ajee Wilson vant heatet på tiden 1.55,61.

– Jeg følte meg egentlig ganske bra i dag, og fikk en ganske god reise underveis. Jeg er veldig glad for at jeg er her og gjør en semifinale, sier Hynne til NRK.