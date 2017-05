Russland må ofre Isinbajeva for å komme tilbake i det gode selskap

Stavdronningen Jelena Isinbajeva (34) står i veien for at Russland skal komme inn i det gode selskap igjen etter dopingskandalen.

Nå skal russerne ha godtatt at de må ofre Isinbajeva for at det russiske antidopingbyrået Rusada skal komme opp og gå og igjen kunne drive dopingtesting.

Ifølge nyhetsbyrået R-sport må Isinbajeva gå av som styreleder innen 31. mai for at Rusada skal oppfylle WADAs krav.

Den dobbelte OL-mesteren i stav ble gjenvalgt som styreleder i Rusada i mars. WADA mener at dette ikke er i tråd med veikartet som er tegnet opp for hvordan Russland skal komme tilbake i det gode selskap etter den drepende McLaren-rapporten, som gjorde at en rekke russiske utøvere var utestengt fra Rio-OL og også fra vinterens ski-VM.

WADA har krevd at Rusada må få inn en uavhengig styreleder - som ett av fire punkter i planen for at Russlands antidopingbyrå skal få tilbake sine fullmakter.

Ifølge nettsiden insidethegames.biz er russerne også i ferd med å innfri kravet om at dopingkontrollører må få tilgang til landets stengte byer. Tidligere har dette gjort at dopingjegerne ikke har fått tatt tester av utøvere de ønsket.

Et annet punkt som Russland må innfri, er tilgangen til de såkalte biologiske passene. Dette skal de allerede ha ryddet opp i.

Ifølge McLaren-rapporten har det vært en systematisk, statsdrevet doping i Russland. Enkelte, som skiløperen Sergej Ustjugov, har uttalt seg kritisk til at utøvere blir utestengt uten at de har avgitt positive dopingprøver, som for eksempel de seks russiske langrennsløperne som ble avstengt rett før Tour de Ski og heller ikke fikk lov til å delta i VM i Lahti.

– Det er gjort en stor jobb både i Russland og i WADA med å få alt på stell igjen, sier WADA-sjefen Craig Reedie ifølge insidethegames.biz.

– Vi håper at Rusada er fullt ute og går igjen i november, sier den russiske sportsministeren Pavel Kolobkov ifølge sports.ru.

Visestatsminister Vitalij Mutko, som tidligere var sportsminister og som fortsatt har sport i sin portefølje, sier til R-sport at han håper det russiske friidrettsforbundet vil være tilbake i IAAF (det internasjonale friidrettsforbundet) innen utgangen av året.

– Våre utøvere trenger konkurransetrening, sier Mutko. Til OL i Rio de Janeiro var nesten alle de russiske utøverne i friidrett utestengt.