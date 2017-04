To verdensmestere er blant de sju russerne som nå har fått klarsignal til å delta i VM. Men ikke for Russland.

Marija Kutsjina (24, høyde) og Sergej Sjubenkov (26, 110 m hekk) er begge verdensmestere fra 2015. Nå får de muligheten til å forsvare gullene sine – som «nøytrale» utøvere.

Russisk friidrett ble utestengt etter avsløringene om doping i McLaren-rapporten.

– Følelsen er delt. Jeg skulle jo være glad, men jeg klarer det ikke helt. Vi skulle jo aldri ha vært utestengt. Jeg har lagkompiser som fortsatt er utestengt. Alt er merkelig, sier Kutsjina til R-sport.

Sjubenkov og Kutsjina ville ha vært blant favorittene i Rio-OL, men fikk ikke delta. Bare en russisk utøver, lengdehopperen Darja Klisjina, deltok i OL - etter å ha fått personlig tillatelse fra IAAF (det internasjonale friidrettsforbundet).

I februar (før innendørs-EM) ble tre russiske friidrettsutøvere klarert for internasjonale konkurranser, og tirsdag fikk altså ytterligere sju klarsignal, blant dem Kutsjina og Sjubenkov.

– Det kan ikke ligge noe tidspress på en slik prosess som er etablert for å ivareta de rene utøvernes rettigheter og for å gjenoppbygge idrettens tillit, sier IAAF-president Sebastian Coe i en pressmelding.

– Det må ikke være noen tvil om at de som får klarsignal, skal delta som uavhengige, nøytrale utøvere, og ikke som et russisk lag, fortsetter Coe.

– Vi er selvfølgelig glade på vegne av Kutsjina og Sjubenkov og de andre, men jeg ikke si at det er en ren seier for oss, sier den russiske friidrettspresidenten Dmitrij Sjlakhtin til nyhetsbyrået R-sport.

– Vi skjønner ikke hvorfor 17 utøvere fortsatt er utestengt. IAAF har ikke gitt noen grunn for dette, sier Sjlakhtin.

De som nå godkjennes, har gått gjennom en test som blant annet innebærer at tidligere dopingprøver har blitt retestet. Utøverne skal også ha blitt testet et tilstrekkelig antall ganger av et godkjent antidopingbyrå.

De fem andre som nå kan delta i internasjonale konkurranser er: Iljaa Mudrov (stav), Sergej Sjirobokov (kappgang), Daniil Tsyplakov (høyde), Olga Mullina (stav) og Jana Smerdova (kappgang).

Alle disse kan altså delta i London-VM i august - om de klarer å kvalifisere seg.