Pappa målløs etter at Jakob Ingebrigtsen (16) knuste alle i NM

Jakob Ingebrigtsen (16) slutter ikke å sjokkere. Fredag vant han NM-gull på 5000 meter i Sandnes.

– Jeg har ikke ord. Det er så fort at jeg nesten ikke har ord, sa faren Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Han parkerte faktisk Norges VM-deltaker på distansen, Sondre Nordstad Moen, på slutten. Tid: 13.35,84.

– Dette betyr alt. Underveis var det jævlig tungt. Det gikk fort. Det var bare å henge på Filip, sa en sliten Jakob Ingebrigtsen til NTB.

Han perset med nærmere 14 sekunder på distansen.

– Jeg hadde en god hare i Filip, er i kjempeform og tok mitt første senior-gull. Det skal bli mange flere, smilte Jakob Ingebrigtsen i intervju med Aftenbladet.

Broren Filip var imponert over lillebroren. Bronsevinneren fra 1500 meter i VM i London har trøblet med forkjølelse etter VM, og han var heller ikke på topp da han sprakk på 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich torsdag.

– Det var gøy å se at Jakob vant. Han viste i går (800 meter i Zürich) at han er i god form. I tillegg hadde han jo en god hare, sa Filip til NTB.

Trioen Moen og de to Ingebrigtsen-brødrene ble til to da Filip Ingebrigtsen (som ble syk etter VM) valgte å bryte en drøy runde før mål. Så handlet alt om Moen og Jakob Ingebrigtsen. 16-åringen kom klart foran i mål og tok seg tid til å juble over målstreken.

Torsdag satte han personlig rekord på 800 meter da han ble nummer to i et løp for unge under Diamond League-finalen i Zürich. Tiden var 1,49,40. Han ble bare slått av tsjekkiske Vojtech Mlynar, som hadde 1.49,32.

I U20-EM i Italia tidligere i sommer tok Jakob Ingebrigtsen gull på 5000 meter og 3000 meter hinder. Han falt fra gullsjansen på 1500 meter.

Det har vært 100 meter-finaler i NM fredag. Jonathan Quarcoo vant på 10,33 og var 21 hundredeler foran Mathias Hove Johansen. I kvinneklassen måtte Ingvild Meinseth se seg slått av Helene Rønningen, som fikk 11,75.

Amalie Iuel vant 400 m hekk med tiden 56,55.