Northug om Warholm: – Hans gull overgår mine 13

LONDON/OSLO (VG) En glad og søvnløs Karsten Warholm (21) møtte pressen dagen etter VM-gullet. I Norge hyller Petter Northug (31) verdensmesteren.

– Jeg kjenner jeg begynner å bli sliten. Jeg fikk ikke sove noe i natt. Det var mektig. Jeg håper jeg får sove i natt, sier Warholm i møte med norsk presse utenfor stadion i London.

22.34 norsk tid skrev han norsk idrettshistorie da han ble den første mannen til å løpe inn til et VM-gull. Han ble også tidenes yngste VM-vinner på øvelsen.

Det har ennå ikke gått helt opp for 21-åringen, forteller han. Torsdag 19.15 skal han motta gullet i den engelske hovedstaden.

– På en dag som dette er det beste jeg kunne gjort å legge opp. Det hadde vært legendarisk, men jeg har lyst til å drive videre og fortsette å ha det gøy, sier en småfleipete Warholm.

Hjemme i Norge hylles han nå fra alle kanter. Petter Northug har vunnet 13 VM-gull i langrenn, men mener det ikke kan måle seg med Warholms ene.

– Du må vinne 250 VM-gull i langrenn for å oppnå det samme som Karsten sitt VM-gull i friidrett. Han driver en verdensidrett. Det vi holder på med er en bakgårdsidrett. Karstens ene gull overgår alle mine 13, forteller Northug til TV Sporten.

Langrennsprofilen sier han ble rørt av å se Warholm onsdag, og at han fortsatt har frysninger dagen etter.

Flere har sammenlignet ansiktsuttryket hans etter målgang onsdag med Edvard Munchs velkjente maleri «Skrik».

– Foreløpig synes jeg at jeg kommer greit ut av det. Jeg føler jeg ser bedre ut, sier Warholm og smiler.

Etter målgang måtte han be en fotograf klype han i armen for å skjønne at gullet var virkelig.

Noen av de fremmøte journalistene foreslo å henge opp bilde av han på Nasjonalmuseet.

– Jeg kunne tenke meg det, sier London-VMs nest yngste medaljevinner.

Sesongen er på hell for Diamond League-vinneren fra Stockholm og Bislett i Oslo. Nå venter et siste løp i Diamond League i sveitsiske Zürich 24. august, før NM i Sandnes 25-27. august.

Flere har trukket fram hans VM-gull som et av de største idrettsøyeblikkene. Han ble Norges syvende verdensmester i friidrett:

* 2017: Karsten Warholm (400 m hekk)

* 2009: Andreas Thorkildsen (spyd) og Trond Nymark (50 km kappgang*)

* 1997: Trine Hattestad (spyd) og Hanne Haugland (høyde)

* 1993: Hattestad (spyd)

* 1987: Ingrid Kristiansen (10.000 m)

* 1983: Grete Waitz (maraton).

* Nymark tok opprinnelig sølv, men den russiske gullvinneren ble senere tatt i doping.