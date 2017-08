Mener Filip er mer enn god nok for gull – gikk lett til semifinale

LONDON (VG) Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen (51) dempet ikke presset på Filip Ingebrigtsen (24) før forsøksheatet på 1500 meter. Europamesteren tok seg da også enkelt videre.

Ingebrigsen løp i det tredje og siste heatet der farten var såpass høy at hele 11 mann tok seg videre. 24-åringen løp kontrollert inn på tredjeplass med tiden 3.38,46, noe som også var tredje beste tid totalt.

Supertid av Filip i Monaco: – De er ikke i form

– Jeg trykte litt på gassen ut av den siste svingen, og så var det greit. Det bekrefter formen og det jeg har kjent i trening de siste ukene. Nå er det liksom bare det fysiske det står på i semifinalen, sa en fornøyd Ingebrigtsen som var mest stresset fordi han måtte rekke å restituere seg skikkelig før semifinalen som går fredag kl. 21.10.



En eventuell finale er søndag kl. 21.30.

Her får Warholm gullet sitt: – Fantastisk, og litt mindre press

Ingebrigtsen var veldig på vakt hele veien, og var livredd for å bli sperret inne – slik han ble i Rio-OL for et år siden.

– Jeg søkte nok litt mer ut enn jeg pleier å gjøre. Jeg hadde OL i bakhodet hele tiden. Jeg holdt på plassen min, og prøvde å ha muligheter ut hele veien dersom toget gikk, oppsummerte Filip.

Trenerpappaen var også fornøyd med gjennomføringen av det første hinderet på vei til målet om medalje på distansen.

– Jeg er veldig lettet og beroliget. De som er veldig dårlige legger seg fremst, og bremser farten. De som er gode tar det med ro fordi de vet at de går videre likevel. Også blir det kaos. Nå kom han seg greit igjennom dette, sa Gjert Ingebrigtsen.



Da senior og junior snakket med VG dagen før forsøksheatet, så var begge klare på at dette kan og bør bli en ny norsk medalje i VM.

– Et bra VM for meg er finale, veldig bra er topp fem. Da er det snakk om så små marginer uansett, og jeg er godt fornøyd med topp fem, sa Filip Ingebrigtsen til VG.

DISKET I OL: Filip Ingebrigtsen røk ut av OL etter å ha blitt disket. Nå er han i London for å ta «hevn». Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Har koblet ut i Norge



Filip Ingebrigtsen har finpusset formen i rolige omgivelser, og trenerpappa Gjert er fornøyd med status før det smeller.

– Fysisk sett kan vi ikke klage på noe som helst. Der er han så bra at han kan gå helt til topps, og da snakker vi gullmedalje, sa Gjert Ingebrigtsen til VG.

– Men det er mer komplisert enn som så. Det er mange gode løpere som har fysikken til å vinne, men de blir aldri noen gode mesterskapsløpere. Der har vi ikke fått testet Filip skikkelig, og det må han ordne selv. Det er noen løpere som alltid klarer å komme seg til finalen, og den egenskapen er ikke gitt, mente faren.

LEGGER LISTA HØYT: Gjert Ingebrigtsen (t.h.) mener alt nå er opp til Filip på 1500 meter. Her sammen med sønnen Jakob fra tidligere i mesterskapet. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Det er gullfeber i den norske friidrettstroppen etter at Karsten Warholm sikret edleste medalje på 400 meter hekk.

Storebror Henrik, som er skadet og med som støtteapparat, gledet seg stort over Warholms gull-løp:

Vil ha OL-hevn



Filip Ingebrigtsen er revansjelysten. Han ble disket fra forsøket på 1500 meter i OL i Rio i fjor. Men han tok som kjent EM-gull på distansen i juli i fjor.

– Faren din sier du er god for gull i VM …

– Ja, det gjør han nok. Han hadde jo rett da jeg tok EM-gull, så får vi se om han har rett nå. Men det er forskjell på å være god nok, og det å faktisk levere, sa Filip.

Det er fire VM-løpere som har bedre tid enn ham så langt i år, og tre av dem er kenyanere. Da Ingebrigtsen satte årsbeste i Monacoi juli, så var det med tiden 3.32,48 – bak Elijah Motonei Manangoi, Timothy Cheruiyot og Ronald Kwemoi. Ingebrigtsen løp i samme forsøksheat som Cheruiyot, og ble slått med ubetydelige fem hundredeler.

– Et godt resultat er medalje, og det er fordi jeg vet at Filip er god nok til det. Da må han gjøre mye riktig, og ha flaks, sa Gjert Ingebrigtsen.

Nå er den regjerende europamesteren altså ett hakk nærmere målet.