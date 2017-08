Medaljefavoritt stoppet av vakter da han ville løpe VM-finalen

LONDON (VG) Isaac Makwala (30) reiste i kveld opp til stadion for å løpe VM-finalen på 400 meter, men ble fysisk hindret av flere vakter. Wayde van Niekerk (25) tok gullet på distansen.

Makwala fra Botswana var klar medaljekandidat både på 200 meter, og 400 meter. Men da 30-åringen ble syk, så nektet først det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) ham å starte gårsdagens forsøk på 200 meter.

Det har brutt ut et magevirus på et av utøverhotellene i London, og Makwala er den mest profilerte utøveren som har fått symptomene. Han ville likevel løpe i går, og ønsket å delta i dagens finale også. Makwala hadde sesongens tredje beste tid av de som var kvalifisert for finalen.

Men da starten gikk var banen hans tom ...

«Isaac Makwala ble trukket fra mennenes 400 meter-finale som følge av sin medisinske tilstand etter instruks fra IAAFs medisinske delegat» heter det i en offisiell uttalelse.

TOK VM-GULL: Wayde van Niekerk fra Sør-Afrika. Foto: Dylan Martinez , Reuters

Lederen av Botswanas friidrettsforbund, Falcon Sedimo, har en annen versjon:

– Det har ikke vært noen medisinske tester i det hele tatt. Det er bare generaliserende antagelser som følge av sykdomsutbruddet, og han har bare ett av symptomene, sa han til BBC.

Han la vekt på at det ikke har vært noen offisiell kommunikasjon fra IAAF, og at de har fått vite gjennom media hva som har skjedd.

Reuters skriver at Makwali har kommet med følgende uttalelser til BBC tidligere i dag:

– Jeg var ikke så veldig syk. Jeg bare kastet opp. Som alle andre utøvere, så kaster jeg opp. Jeg kunne ha løpt fordi jeg varmet opp og alt gikk bra. Jeg var klar til å løpe.

Han ble stoppet ved inngangen der utøverne entrer tunnelen som fører dem til garderoben, noe videoen ITV-producer Dan Salisbury-Jones viser:

Wayde van Niekerk vant til slutt 400 meteren på overlegent vis, og bremset opp foran målstreken til tiden 43,98. Steven Gardiner fra Bahamas og Abdalelah Haroun fra Qatar tok henholdsvis sølv og bronse.