Norge er full av pappaer og mannlige managere som styrer karrierene til idrettsstjernene. Men i Warholm-familien er det mamma Kristine som styrer prioriteringene.

– Det går helt fint. Vi er vant til å samarbeide. Vi har alltid vært tett på, og da han begynte å gjøre det bra – ettersom klubben stort sett er drevet på frivillig basis, var det naturlig at vi tok det selv, sier Kristine Haddal til VG.

– Vi har fått en del erfaring etter hvert. Vi ser at det går helt fint å holde det innad i familien og får samtidig god hjelp fra friidrettsforbundet og de som det blir naturlig å samarbeide der. Vi spiller på hverandre, i tillegg har Leif Olav (treneren) masse erfaring. Til sammen blir det bra, forklarer mamma Warholm.

TRAVEL MANN: VG møtte Karsten Warholm på Oslo S dagen etter seieren på Bislett Games. Her er han på vei til Stockholm og ny konkurranse. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Fantastisk opplevelse



Allerede søndag ettermiddag står Karsten Warholm igjen på startstreken under Diamond League-stevnet i Stockholm.

Det er naturligvis knyttet store forventninger til hva han kan få til der. Warholm er i storform. Torsdag herjet han på 400 meter hekk i Oslo.

– Det var knyttet stor spenning til løpet. Det endte med å bli en fantastisk opplevelse det, sier pappa Mikal Warholm.

Fremmed med «wonderboy»



Foran et ekstatisk Bislett-publikum – hvor rundt 90 av tilskuerne var fra hans egen friidrettsklubb – satte Karsten Warholm verdenseliten på plass.

21-åringen slo sin egen norgesrekord i samme løp og har fått stemplet som norsk friidretts «wonderboy».

– Det blir litt fremmed for meg å kommentere det. For oss er han gutten vår Karsten som legger ned mye arbeid i få til de resultatene vi har sett så langt, sier Kristine Haddal, som ikke legger skjul på at det er enkelt å «jobbe med» gladgutten også utenfor idretten.

SEIERSBRØLET: Karsten Warholm på kne og selvfølgelig glad etter å ha vunnet 400 meter hekk på Bislett tidligere denne uken. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Student



Høsten 2015 startet Warholm et nytt kapittel i sitt friidrettsliv. Han flyttet til Oslo for å trene og studere. Mamma Kristine vil ikke kommentere hvor mye sønnen tjener på å være friidrettsutøver, men han slipper i det minste å ta opp studielån.

Nå er Warholm en slags «kvart student», det vil si at han i år bare gjennomfører 25 prosent av det opprinnelige studieløpet i økonomi og administrasjon ved en høyskole i hovedstaden.

Den økonomiske støtten finner han i samarbeidspartnere han har hatt lenge, faktisk helt siden han ble U18-verdensmester i 2013.

– Etter det fikk han sponsorer og gode støttespillere på et nivå vi (som team) synes er greit. Det som hele tiden har vært fokuset er at den (sponsor)siden skal vokse i takt med gutten. Vi har vært heldige som har hatt gode støttespillere, som gjør at han kan konsentrere seg om sporten og ikke må ha en jobb i tillegg.

– Hvordan er det på sponsorfronten nå som det går så bra?

– Vi får stadig henvendelser. Man må bruke tid på det også, ha en plan på det, selv om vi ikke «haster oss frem». Vi tar en prat på det som er interessant, og vi synes det er viktig å ha de rette sponsorene, og gjøre en viktig jobb der også.

– Ikke pengene som styrer dette



Det var først i fjor bestemte han seg fullt og helt for å satse på 400 meter hekk. Den «amputerte» studenttilværelsen gjør at han får god tid til trening med «sprintprofessoren» Leif Olav Alnes.

Han har trent flere av Norges store løpestjerner gjennom årene. Warholm har ikke blitt stjerne over natten, men prestasjonene de siste ukene gjør ham trolig attraktiv på sponsormarkedet.

Alnes er ikke veldig interessert i å snakke om den økonomiske hverdagen til hekke-eleven, men nøyer seg med å slå fast at pengene inn på konto henger sammen med hvordan du gjør det på banen.

– Det er ikke pengene som styrer dette. Dette er en ekstremt verdibasert fyr, fra en verdibasert familie. Det var det som gjorde at jeg valgte å gå for dette. Det er noe jeg prøver å være selv, sier Alnes til VG.

Dårlig humor og god TV



TV-reportasjer med de to har vist svært god kjemi og godt humør. Alnes omtaler Warholm som en fantastisk fyr.

– Jeg gleder meg til å gå på hver trening. Jeg er takknemlig for at jeg får bruke tid med en sånn mann. Det er en «blessing» (velsignelse), sier treneren.

– Vi har dårlig humor. Det er ikke tilgjort på TV, men det er faktisk sånn det er. Det er moro – nesten som å være på guttetur, sier Alnes om forholdet til norsk friidretts store stjerne i øyeblikket.