Lillebror Ingebrigtsen tok EM-gull i U20: – Det er unikt!

Som feltet yngste smadret Jakob Ingebrigtsen (16) konkurrentene og løp inn til EM-gull i U20-klassen. Noen timer senere fulgte Karoline Bjerkeli Grøvdal (26) opp med bronsemedalje i seniorklassen.

– Dette er ikke bare unikt i Norge og i Europa, det er unikt på verdensnivå. En 2000-modell som er så sterk, sa NRKs kommentator Vebjørn Rodal da Ingebrigtsen løp inn til gull.

Ingebrigtsen var en av de soleklare favorittene foran dagens U 20-løp på Sardinia. 16-åringen møtte et sterkt felt på den 6150 meter lange løypa, hvor han var den aller yngste utøveren.

Da starten gikk på terrengløpet gikk Ingebrigtsen rett i tet. Etter å ha vist styrke i åpningen senket han seg noe, men la seg i tetgruppen for å bli dratt av gårde.

Rykket fra



Etter halve løpet hadde det blitt mer strekk i feltet, og det så ut som Ingebrigtsen ble liggende i den gruppen som ble hektet av. Men plutselig rev han seg løs og tok opp jakten på britiske Mahamed Mahamed og den italienske løperen Yohanes Chiappinelli, som hadde stukket fra i front - og med bare minutter igjen av løpet hadde han tatt dem igjen.

Som en del av en tet-trio lå det an til en uhyre spennende avslutning på EM-løpet.

Med én runde igjen begynte den britiske utfordreren å få trøbbel, og kampen om seieren så ut til å ville stå mellom Ingebrigtsen og den italienske løperen.

Så stakk Ingebrigtsen. 16-åringen rykket fra, italieneren hadde ikke sjanse til å henge på, og med 400 meter igjen til mål hadde den norske unggutten så stor luke at gullet var utdelt.

I ensom majestet løp Ingebrigtsen i mål til EM-gull, med tiden 17 minutter og seks sekunder.

– Taktisk veldig klok løping av en såpass ung løper. Jeg er storveis imponert av Jakob i dag, sier NRK-ekspert Rodal.

Det er en uhyre sterk prestasjon av 16-åringen, som har hatt to eldre brødre å strekke seg etter opp gjennom årene. Storebror Henrik Ingebrigtsen, som er 25 år, har blant annet EM-gull fra 2012, samme år som han endte på en femteplass i OL.

Filip Ingebrigtsen, som er 23 år, tok EM-gull på 1500 meter tidligere i år. Alle tre trenes av pappa Gjert. Da VG snakket med ham for en ukes tid siden, varslet Gjert Ingebrigtsen at veslebror Jakob hadde smadret sine to eldre brødre på trening gjennom høsten.

– Jeg har aldri sett noe lignende når det gjelder kondisjon. Han løper fryktelig fort uten melkesyre. De to andre har aldri vært i nærheten av den kapasiteten han har nå.

Bjerkeli Grøvdal kjempet seg til bronse

På kvinnenes terrengløp dannet tyrkiske Yasemin Can og Meryem Akda raskt en tetduo som skulle vise seg utilnærmelig i den 8,15 kilometer lange løypen.

Men bak den tyrkiske duoen fant Karoline Bjerkeli Grøvdal seg en gruppe som hun ble liggende i noen kilometer.

Men så satte bronsevinneren på 10 000 meter i Amsterdam-EM opp turboen, og distanserte gruppen som kjempet om 3. plassen på Sardinia.

– Hun er Norges desidert beste langdistanseløper, kommenterte Jann Post etter at bronsemedaljen var et faktum for Grøvdal.

