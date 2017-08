Legenden tror på VM-gull til Team Ingebrigtsen om to år

LONDON (VG) Steve Cram (56) ble tidenes første verdensmester på 1500 meter i 1983, og siden har ingen fra Europa klart det. Nå tror en av Ingebrigtsen-brødrene kan ta gull om to år.

– Filip gjorde et fantastisk løp. Jeg trodde han hadde mulighet til å ta medalje, for Aspel Kiprop så ikke ut til å løpe veldig bra. Men det ble tøft for nordmannen, og jeg er veldig imponert over at han klarte det, roser Cram.

Han snakker med VG i BBCs studio på Queen Elizabeth Olympic Park etter at roen har senket seg over VM-arenaen. Friidrettsmesterskapet har trukket oppunder 60.000 tilskuere hver dag i over en uke.

Cram har jobbet som kommentator for TV-kanalen under hele mesterskapet, og koste seg ekstra mye med den siste individuelle løpsøvelsen. Der fikk altså en nordmann spille en av hovedrollene.

– Filip gjorde de smarte og modige trekkene på de rette tidspunktene, og så hang han seg på før han kastet seg over målstreken. Han skal ha all ære for dette, og det var veldig, veldig bra, sier Cram som understreket at han hadde trodd det skulle bli tøffere kamp om bronsemedaljen.

HAR FULGT MED I LONDON: Steve Cram tok seg en liten pause fra BBC-teamets avslutningsfest for å snakke om Ingebrigtsen-brødrene. Foto: Per Opsahl

At kenyanerne Elijah Montoneu Manangoi og Timothy Cheruiyot tok henholdsvis gull og sølv, var tross alt som forventet.

– Det er dritkult å høre at Cram lot seg imponere. Han er en av de gamle heltene som jeg har sett mye opp til. Hvordan han og de andre har trent og gjennomført løp. Det er skikkelig kult å høre, sier Filip Ingebrigtsen når han får høre om lovordene fra den tidligere britiske storløperen.

Steve Cram er ikke hvem som helst. Sammen med Sebastian Coe og Steve Owett dominerte han mellomdistanseløpene på store deler av 80-tallet. Han har satt verdensrekord på 1500, 2000 meter og «en engelsk mile», og han ble den første i verden til å løpe 1500 meter på under 3.30,00 da han slo Said Aouita i en herlig duell i Nice i 1985.

– Jeg har sagt en stund at Filip minner litt i stilen om Cram. Måten han «gøtser» på, og jeg sa til Filip tidligere i år at jeg syntes han skulle ta en titt på Steve Cram. Han var aldri redd for å ta i et tak på løpebanen, sier trenerpappa Gjert Ingebrigtsen til VG.

– Jeg har sett mange av løpene hans på YouTube, og jeg vet jo godt hva han har prestert. Når slike folk legger merke til deg, så er det stort! Cram vet hva han snakker om, mener Henrik Ingebrigtsen.

Eneste europeiske VM-vinner



56 år gamle Cram ble verdensmester på 1500 meter i Helsingfors i 1983 – tidenes første friidretts-VM. I de 15 påfølgende mesterskapene har ikke en eneste europeer vunnet distansen.

I olympisk sammenheng har Sebastian Coe (1984) og Fermin Cacho (1992) vunnet gull, som de to eneste fra Europa.

– Kan en av løperne fra Team Ingebrigtsen bli den første europeeren som tar VM-gull siden du gjorde det?

– Ja, hvorfor ikke? Det fantastiske med mesterskapsløp, som vi har sett her i London, er at outsidere kan slå til. Resultatene fra Diamond League-stevner, det spiller ikke noen rolle. Jake Wighitman, som vant i Oslo i år, kunne fort ha vunnet finalen i dag. Pierre-Ambroise Bosse vant 800 meteren, og der ble det nesten tre europeere på pallen.

– Ingebrigtsen-brødrene er gode, og vil fortsatt utvikle seg. Det blir veldig spennende å følge med dem videre. Jeg er ganske sikker på at én, eller flere av dem, er gode for VM-gull om to år, Cram som samtidig føler for å komme med en advarende pekefinger:

– Jeg ble overrasket da jeg så han yngste, er det Jakob han heter?

– Ja, han er 16 år gammel ...

– Jeg synes det var tidlig å sende en så ung gutt til et mesterskap, og det på 3000 meter hinder. Så store talenter er det viktig at matches riktig og forsiktig. Men når sant skal sies var jeg bare 17 år da jeg dro til mitt første mesterskap. Ingebrigtsen-gjengen har virkelig noe spennende på gang, sier Cram.

EN AV DE STORE: Steve Cram på Bislett i august 1983 – kort tid etter at han hadde tatt VM-gull. Foto: Bjørn Sigurdsøn , NTB scanpix

Trenerpappa Gjert var da også bekymret for at det skulle bli for tøft for Jakob Ingebrigtsen å konkurrere mot seniorløpere i et mesterskap, noe han ga uttrykk for til VG tidligere i mesterskapet.

– Det var jo det som var mitt store motargument, men det var helt problemfritt, heldigvis. Faren er at det skal bli for lite spennende med juniormesterskap og gradvis matching fremover. Det ser ikke ut til å ha gått ut over det i det hele tatt, sier Gjert Ingebrigtsen til VG når han får høre om Crams bekymring.

– Han trenger ikke å være redd for det, i VM om to år er vi enda sterkere, slår pappa Ingebrigtsen fast.

PS! Neste år er arrangeres EM i Berlin. Om to år er det friidretts-VM i Doha, Qatar.