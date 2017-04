Lårmusklene til maraton-vinner forbløffer ekspertene

– Jeg har aldri sett noe lignende, sier Johan Kaggestad når han snakker om lårmusklene til vinneren av Boston Marathon, Geoffrey Kirui (24).

Han ble mandag den første kenyaneren som vant det klassiske maratonløpet, men det er ikke først og fremst seieren som alle snakker om. Et bilde av beina hans går viralt. Det oppsiktsvekkende er hvordan lårmusklene tilsynelatende går:

De går horisontalt, ikke vertikalt.

– Jeg har aldri sett de tversovergående greiene der før, sier Kaggestad, tidligere maratontrener, nå sykkelekspert for TV2, til VG.

– Lårmusklene pleier jo å gå vertikalt, ikke horisontalt. Og det gjelder både Kirui og OL-vinner Eliud Kipchoge. Kanskje kenyanerne har funnet ut at slike lårmuskler fungerer best, undrer Kaggestad, og understreker at han selv ikke har noen medisinsk bakgrunn for å uttale seg.

Ross Tucker i «Science of Sport» er enig. Han har lagt ut en tweet der det står:

«Boston Marathon-vinner Kirui viser disse horisontale muskelfibrene. Jeg har aldri sett noe lignende før disse bildene».

Kenyansk friidrett har de siste årene blitt beskyldt for doping, og på sosiale medier mener flere at de spesielle musklene skyldes doping. Det blir avvist av Chris Chavez, kjent friidrettskommentator for Sports Illustrated.

– Det er ikke doping eller noe annet mistenkelig. David Epstein (journalist) og jeg diskuterte dette tidligere og det beror formodentlig på den lave fettprosenten rundt lårmuskelen.

Professor i idrettsfysiologi ved Norges Idrettshøyskole, Truls Raastad, har heller ikke sett noe lignende.

– Det er ikke så lett å bedømme på bildet, men det ser ikke ut til at det er muskulaturen fordi det skal ikke være noen slike striper i den og jeg kan ikke se det samme på standbeinet der muskulaturen er kontrahert. Det kan eventuelt være blodårer, men jeg synes det ser litt for parallelt ut til å være det også... Merkelig, skriver Raastad i en e-post til TV2.