Jonathan (20) fra «skadeskutt kråke» til London-VM på fire år

LONDON (VG) For fire år siden hadde sprinteren Jonathan Quarcoo (20) aldri løpt en konkurranse. I kveld er han klar for forsøksheat på 200 meter i London-VM – takket være trener Mette Karin Ninive.

– Jeg startet med sprint da jeg var 16 år. Da begynte jeg på Elverum videregående skole der Mette Karin var trener. Hun overtalte meg til å begynne med sprint, og uten henne hadde jeg aldri kommet hit, sier 20-åringen til VG.

Han er på plass i London etter at han løp under VM-kravet på 200 meter i U23-EM i Polen i juli.

– Jeg skjønte at han var et talent, selv om han var helt håpløs teknisk. Det var armer og bein overalt, og det så rett og slett ikke bra ut, sier Ninive og illustrerer med noe overdrevne bevegelser hvordan eleven løp.

Quarcoo kjenner seg tydelig igjen, og holder for øynene mens læremesteren har det litt morsomt på hans bekostning. Det er et aldri så lite sprinteventyr som har utspilt seg i Elverum de siste årene. Det at «kråka» på 16 år skulle utvikle seg så raskt, var det få som hadde trodd.

– Sjansen for at vi skulle komme til VM var ikke særlig stor i 2013, sier Ninive.

Les også: Jakob Ingebrigtsen blåser i skolen – løpekarrieren betyr alt

– FRYKTELIG: Slik beskriver Mette Karin Ninive stillen til Jonathan Quarcoo (t.v.) da han begynte med sprint for fire år siden. Foto: Per Opsahl

Hun var selv på friidrettslandslaget i ti år, og drev med lengde i tillegg til flere distanser i løping. Hun så noe spesielt i den skadeplagede unggutten.

Fotballskader



Hovedproblemet til Quarcoo var at han, som lynrask kantspiller og spiss på fotballbanen, hadde pådratt seg mange store og mindre skader. En alvorlig hofteskade hadde satt ham helt ut av spill da Ninive tok grep.

– Han var så ødelagt at han ikke kunne løpe eller hoppe. Han drev med alternative øvelser, og vi jobbet med steget i et par måneder. Da han begynte å løpe igjen, så løp han helt annerledes. Den fæle uvanen med det steget hans var mye bedre, sier Ninive.

Les også: Kjempesensasjon i 100 meterfinalen – Gatlin slo Bolt

– Så skulle han tilbake på fotballtrening igjen. Da sa jeg at enten slutter du, eller så gidder ikke jeg å trene deg mer. Jeg tror ikke jeg skal gjengi ordrett hvordan jeg formulerte meg.

Quarcoo satset på friidretten, og har ikke angret. Han er den tredje raskeste nordmannen gjennom tidene både på 100 meter og 200 meter. Bare Jaysuma Ndure og Geir Moen har vært raskere enn Elverum-gutten som har 10,21 som pers på 100 meter og 20,39 på 200 meter.

FORBEREDER SEG: Mette Karin Ninive (t.v.) og Jonathan Quarcoo på søndagens trening ved Queen Elizabeth Olympic Park i London. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– Jeg hadde som mål å løpe under kravene til OL i 2020. Siden jeg klarte det nå til VM, får jeg kanskje justere målsettingen litt fremover. Det gir i alle fall enormt mye inspirasjon å være med her.

Klokken 19.38 i kveld løper han forsøksheatet på 200 meter. De tre raskeste i hvert av de syv heatene, pluss de tre beste tidene, går videre til semifinale.

– Hvis jeg løper ned mot pers, så kan jeg gå til semifinale, sier sprinteren.

Kvinnelig trener



Til høsten begynner han på økonomistudier i Rena, og skal fortsette å trene i regi av Ninive. Han er allerede godt vant med å kommentere at han har kvinnelig trener, noe som utrolig nok er en litt uvant kombinasjon.

– Jeg får ofte spørsmål om det, men så lenge treneren din gjør en god jobb spiller det ingen rolle om det er kvinne eller mann, slår Quarcoo fast.

Les også: 82 prosent av norske landslagstrenere er menn: – Forferdelig dårlig



– Jeg tror ikke det er så dumt å ha kvinnelig trener. For det første har jeg den faglige utdanningen og den praktiske bakgrunnen. Så tror jeg kvinner er flinkere til å se hele mennesket. Det ikke bare det fysiske som er viktig. Jeg tror jeg klare å se hvordan han har det, totalbelastningen når han er litt sliten og lei seg. Hvis du skal bli god, så må du ha tett oppfølging, og det har han fått, sier Ninive bestemt.

Les også VGs Leif Welhavens kommentar: Likestilling i idretten: Milevis til mål



PS! Flere nordmenn skal i aksjon i kveld. Amalie Iuel løper forsøksheat på 400 meter hekk kl. 21.06, og så er Karsten Warholm klar for semifinale på samme distanse kl. 21.20.