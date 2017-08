Jakob med finalemål, pappa Ingebrigtsen advarer: – Kan bli brutalt

LONDON (VG) Gjert Ingebrigtsen (51) var skeptisk til at Jakob (16) skulle delta i senior-VM, men lot seg overbevise av supertalentets finaleambisjoner. Han frykter likevel at det kan ende med en kostbar lærepenge.

Søndag formiddag løper Jakob kvalifisering på 3000 meter hinder. De tre beste fra tre heat, pluss de seks beste tidene får løpe tirsdagens finale.

– Jeg må komme til finalen hvis jeg skal være fornøyd, sier Jakob selvsikkert og rolig til VG.

Den klare troen på seg selv, og målet for turen, var også årsaken til at trener og pappa Gjert Ingebrigtsen ga «guttevalpen» grønt lys.

– Hva veide tyngst for at det ble VM-tur?

Jakob Ingebrigtsen (16) Klubb: Sandnes IL



Meritter: Gull, 5000 meter, gull, 3000 meter hinder, begge fra U20-EM

Diamond League-stevne: Yngste utøver til å løpe én engelsk mil på under fire minutter



Bislett Games: Satte uoffisiell verdensrekord for 16-åringer på én engelsk mil med tiden 3.56,29.



Europeisk og norsk juniorrekord på 3000 meter hinder med tiden 8.26,81.



Kåret til beste mannlige friidrettsutøver i Europa i juli av EAA

– Det var hans ønske om å delta og gå «all in» selv om han hadde vært igjennom et tøft U20-EM. Jeg har ikke noe ønske om å reise som turist hit. Skal han delta i VM, så skal han vise at han har noe her å gjøre. Både med holdning og alt. Det skal ikke være en bonus og erfaring – det skal være for å prestere, sier Gjert Ingebrigtsen bestemt til VG.

– Hva var det som talte imot VM-tur for din del?

– Det var at det kan bli brutalt, og en skikkelig realitetssjekk. Hvis man ikke er skarp, og på sitt beste, så kan det bli stygt.

Pappa Gjert har snudd - åpner for VM-tur

Hadde allerede bestemt seg

Planen var aldri at tidenes norske løpetalent skulle delta i London-VM, men da han kom seg godt under VM-kravet på 3000 meter hinder med 8.26,81, så tok Team Ingebrigtsen en skikkelig prat for å avgjøre om Jakob likevel burde dra. Faren, Jakob og brødrene Henrik og Filip ble til slutt enige.

– Det var ikke en voldsom prosess, for jeg hadde egentlig bestemt meg for det for lenge siden. Jeg så ingen grunn til ikke å bli med til VM da jeg var kvalifisert. Jeg kommer for å gjøre mitt beste, og for å få erfaringen. Det er ikke noe negativt med det, sier hovedpersonen selv.

KLART FINALEMÅL: Hverken Jakob (t.v.) eller Gjert Ingebrigtsen har kommet til London for å være turister. Målet er VM-finalen på 3000 meter hinder. Lørdag møtte de norsk presset på hotellet i den engelske hovedstaden. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Han herjet nylig i U20-EM der det ble gull på 3000 meterhinder og 5000 meter, mens det tredje gullet røk da han falt på favorittøvelsen1500 meter.

Han løp mot seniorene på Golden League-stevnet i Stockholm i juni, og satte ny pers med 3.39,92 – selv om han havnet langt bak feltet og løp «solo».

– Det er bare gøy for meg å se hvor jeg står i forhold til de beste i verden. Etter min mening er det ikke noe negativt i å finne ut hvor jeg er i løypa selv om jeg er langt unna det som skal være toppen av min karriere, sier Jakob.

Skulle han klare å komme seg til finalen tirsdag kveld, så vil det trolig føre til en eksplosiv interesse for ham. Sommerens mest leste sportsartikkel på VGs nettsider er fra da han tok EM-gull på 5000 meter i U20-mesterskapet 22. juli.

– Det er selvfølgelig gøy at folk følger med og heier på oss. Det engasjementet er bra for friidretten også, mener Jakob.

Gjert Ingebrigtsen forklarer den enorme interessen rundt sønnen slik:

– Vi har lagt en løp for mange år siden, og han er «skyld» i dette selv. Han er norsk og unorsk på en gang, og gjør noe så hinsides i en idrett som er så stor. At han kvalifiserer seg til et VM uten å prøve, det er egentlig helt absurd.

– Han er ikke den som gjør mest av seg i noen sammenhenger, men når han konkurrerer så er det noe ved ham som gjør at han gir mye av seg selv. Man ser at det er noe ekstraordinært, og det er liksom ikke hverdagskost det han leverer, slår Gjert Ingebrigtsen fast.

Ingen kan si at det er feil, og Gjert Ingebrigtsen virker da heller ikke spesielt bekymret for at opplevelsen skal bli så brutal for 16-åringen …

PS! Jakob Ingebrigtsens førsøksheat er kl. 11.05 søndag formiddag. Finalen på 3000 meter hinder går kl. 22.10 tirsdag kveld.