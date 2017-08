Jakob Ingebrigtsen blåser i skolen – løpekarrieren betyr alt

LONDON (VG) Jakob Ingebrigtsen (16) nådde ikke målet om finaleplass på 3000 meter hinder i London-VM, men frydet seg over erfaringen. Skolestarten om ti dager bryr han seg lite om.

Kontrastene er store fra tusenvis av tilskuere på Queen Elizabeth Olympic Park i den engelske hovedstaden, og til skolestart hjemme i Sandnes.

Om ti dager er det første dag i andre klasse på Sandnes videregående skole. Jakob Ingebrigtsen er ifølge seg selv alt annet enn et skolelys.

– Jeg er helt middels på skolen, men for meg betyr det minimalt. Det er løping jeg vil drive med, og det er det som betyr noe, sier det norske stortalentet til VG.

Les også: Flyttet Gatlins gull-utdeling etter Bolt-sjokket – buet ut på pallen

– Det blir ikke en prioritet nå. Jeg bør vel kanskje gjennomføre videregående, og så får jeg satse fullt på løping. Utdanning kan jeg ta senere, sier han.

Pappa Gjert har tydeligvis hørt det før, og gliser litt når han får høre hva den yngste av de tre løpesønnene har sagt.

– Jeg vet at han ikke bryr seg så mye om skolen, men det er en nødvendighet et par år til. Han kommer ikke unna det, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

Jakob falt snublet og falt – ute av VM

Alt er «normalt»



– Så til tross for den fantastiske sesongen Jakob har hatt, så blir det ikke endringer på planene?

– Nei, ting skal gå som normalt. Han går på skole og lever som en normal ungdom. Alt hos oss er normalisert. Det er barnehage, jobb og skole som gjelder. Ting er forutsigbart, trygt og godt, sier trenerpappaen.

UTDANNING KAN VENTE: Jakob Ingebrigsen har ikke ofret skolestarten hjemme i Sandnes mange tanker. De siste dagene har det meste dreid seg om VM-deltagelse for 16-åringen. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Når sant skal sies så er vel ikke «normalt» det som beskriver Jakob Ingebrigtsens tenåringsliv best. Han er definitivt en mann for fremtiden på løpebanen. I går imponerte 16-åringen igjen, og gjorde seg absolutt ikkebort i forsøksheatet på 3000 meter hinder.

Det var fjerde gang at han løp distansen, og det ble for tøft i den siste runden. Han holdt på «å drukne» da han passerte vanngraven for siste gang, og i det siste hinderet var han så sliten at han falt. Det ble til slutt åttendeplass i heatet, men en fantastisk erfaring.

Les også: Warholm greit videre til semifinale





Tok seg helt ut



Hovedpersonen var så sliten da han kom i mål at han måtte få legetilsyn og ta seg en ekstra lang pause før han orket å snakke med norske journalister. Praten tok Gjert og storebror Henrik seg av.

– Han gjør alt det han kan. Han hang veldig bra med, og så ble det en veldig dårlig vanngrav på nest siste hinder, sier senior.

– Han havnet akkurat mellom to grupper. Han er bedre enn de bak, men akkurat ikke god nok til å følge fartsøkningen til de foran. Han mangler såååå lite for å henge på den siste runden, forklarer Henrik Ingebrigtsen og viser med fingrene hvor lite det er snakk om.

Ertzgaard om Gatlin: – Har ingenting på banen å gjøre

– Det var gøy det her. Jeg klarte ikke å komme til finalen, men det går greit det. Det var et helt sykt publikum, og en stor opplevelse, oppsummerer Jakob.

Nå er det en liten mulighet for at han deltar i junior-NM i Harstad førstkommende helg.

– Jeg tror i utgangspunktet at vi pakker ham sammen, og sender ham hjem. Det er mulig han reiser til Harstad hvis det kommer et godt tilbud på en flybillett. Så skal han løpe 800 meter i Zürich, sier Gjert Ingebrigtsen om de nærmeste planene.

Løpet i Zürich er for juniorer i forkant av Golden League-stevnet 24. august. Selv vil Jakob Ingebrigtsen komme i gang med det som er favorittdistansen så fort som mulig:

– Jeg må få løpt en 1500 meter snart, og få en skikkelig god tid der. Det er det som er aller viktigst for meg. Jeg blir nok aldri en hinderløper, slår han fast.

PS! Mellomste bror, Filip Ingebrigtsen, løper forsøksheat på 1500 meter torsdag kveld. En eventuell semifinale går fredag kveld.