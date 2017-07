Jakob (16) vant EM-gull nummer to - ville byttet bort begge i 1500-gull

Jakob Ingebrigtsen tok to EM-gull på under ett døgn, men er litt bitter for at det viktigste - 1500 meter - glapp.

– Det var veldig lett, egentlig, sier Jakob Ingebrigtsen til VG etter at han søndag tok sitt andre gull i junior-EM på under ett døgn.

Det første tok han lørdag kveld, da han lørdag slo tilbake med gull på 5000 meter få timer etter at han falt i finalen på 1500.

Selv om 16-åringen søndag løp sitt femte løp på fire dager, hans tredje de siste to, hadde ingen av konkurrentene noe å stille opp med da Ingebrigtsen skrudde opp tempoet i finalen på 3000 meter hinder i italienske Grosseto.

GULLGUTT: Kun et fall hindret Jakob Ingebrigtsen (16) i å ta tre gull i junior-EM. Søndag sikret han seg nok en seier, da på 3000 meter hinder. Foto: Magnus Gilje Sandnes

800 meter før slutt sto det kun mellom tre mann, og da Ingebrigtsen giret opp igjen var det til slutt ingen tvil om hvor gullet skulle ende.

Han parkerte konkurrentene og løp inn til suveren seier på tiden 8.50,00, nesten fire sekunder foran nestemann.

Franskmennene Alexis Phelut og Louis Gilavert tok sølvet og bronsen, mens den andre nordmannen i feltet, Thomas Jefferson Byrkjeland (19), ble nummer fem.

Ville byttet to gull mot ett

16-åringen er glad for at han kan reise hjem fra Italia med to gullmedaljer rundt halsen, men legger ikke skjul på han ikke er helt fornøyd.

For selv om han vant 3000 meter hinder og 5000 meter, falt han fra gullsjansene på øvelsen han helst skulle vunnet under U20-mesterskapet.

– Jeg hadde helt klart byttet de to gullene her med ett på 1500, sier han på telefon fra Grosseto.

– Det er først fremt det jeg er (1500 meter-løper, journ. anm.), så alt annet er ikke like mye verdt, fortsetter han.

Etter lørdagens fall var han fast bestemt på at uhell i alle fall ikke skulle få frata ham enda et gull.

Derfor la 16-åringen seg tidlig langt frem i feltet og løp så trygt som mulig.

– Planen var at han skulle være på den sikre siden, kjøre safe og sikre gullet. Det var planen hans i dag, og det så enkelt og greit ut, forteller faren om søndagens gulløp.

Ingen VM-avgjørelse ennå

Selv om Jakob Ingebrigtsen er kvalifisert til senior-VM i London, er det ingen selvfølge at han skal dit. Friidrettsforbundet, som mandag tar ut VM-troppen, har døren på vidt gap for unggutten, men han har ennå ikke bestemt seg for om han drar eller ikke.

Den avgjørelsen tar han i løpet av søndag kveld.

– Det blir eventuelt i kveld, så får vi se frem mot VM om det blir aktuelt eller om kroppen sier det ikke går. Vi må først sette oss ned og reflektere over det, sier han til VG.

Før finalen trodde faren at finalen på 3000 meter hinder kunne være med å avgjøre VM-skjebnen.

– Jeg tror rett og slett at utfallet av kvelden vil være en tommel opp eller en tommel ned for deltagelse i London, sa han til VG før finalen.

