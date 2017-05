Jakob (16) klar for Roma-løp etter rekorden i USA

Jakob Ingebrigtsen (16) er kommende søndag klar for et gateløp på en engelsk mile i Roma, bare én uke etter at han ble tidenes yngste under fire minutter på distansen i USA.

– Vi har gått på noen smeller med jet lag tidligere, så vi må være litt forsiktige. Det som skjedde i USA skal fordøyes fysisk og mentalt. Men vi «må» til Roma. Det er noe de har i kontrakten med Nike, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til VG.

Han kom hjem til Norge sammen med løpersønnene Henrik (26), Filip (24) og Jakob mandag formiddag, to dager etter at de alle tre løp en engelsk mile Eugenes Diamond League-stevne på USAs vestkyst – med ni timer tidsforskjell til Norge.

HYLLET AV STOREBROR: Henrik Ingebrigtsen (t.h) og Jakob Ingebrigtsen etter mileløpet i Eugene sist lørdag. Foto: Brian Davies , AP

Jakob Ingebrigtsen fikk klarsignal til å starte kort tid før stevnet i Oregon, men ble viet desidert størst oppmerksomhet av brødrene Ingebrigtsen – ikke minst etter løpet.

Klausul i kontrakten



Med tiden 3.58,07 ble han den yngste noensinne under fire minutter på en engelsk mile (1609 meter).

Bakgrunn: Slettet 53 år gammel rekord med historisk løp

Det gjorde han i sin debut på distansen.

Meningen var at mileløpet i Bisletts Diamond League-stevne 15. juni skulle bli hans andre på distansen. Men nå blir det nummer tre i rekken. Det andre kommer Jakob Ingebrigtsen til å løpe «midt i Roma» førstkommende søndag.

– Det vil gå rett frem, midt i Roma. Det er mye historikk knyttet til løpet, sier Gjert Ingebrigtsen.

Brødrene har en klausul i kontrakten med Nike som sier at de må stille opp på ett evenement for utstyrsgiganten i løpet av sesongen. Gjert Ingebrigtsen mener at Jakob like godt kan oppfylle forpliktelsen i Roma, som for eksempel under en messe eller noe lignende.

Tre EM-distanser?



Husker du? Jakob tok gull i terreng-EM

På spørsmål om ikke konkurranseprogrammet kan bli for tett for Jakob – som fyller 17 år i september – gir pappa og trener Ingebrigtsen uttrykk for at det er høyst overkommelig. Dessuten passer det «godt inn i opplegget», som innebærer harde økter henholdsvis 11 og åtte dager før Bislett Games.

Onsdag, tre dager etter milen i Roma, skal Jakob løpe 5000 meter i Kristiansands Grand Prix-stevne. Roma er 11 dager før Bislett Games, Kristiansand åtte dager før.

– Han vil ha like godt utbytte av et hardt konkurranseløp som en hard treningsøkt, forklarer Gjert Ingebrigtsen.

Muligens får Jakob storebror Filip (24) som drahjelp i Kristiansand. Europamesteren på 1500 meter skal i alle fall løpe 800 meter i samme stevne.

Det kan hende at Jakob onsdag vil prøve å klare 5000-meterens kvalifiseringskrav til U20-EM i Italia 20. til 23. juli. Når det gjelder junior-EM i Grosseto, er planen at han skal starte på tre distanser: 1500 meter, 3000 meter hinder og 5000 meter.

Hopet seg opp



Leste du? Pappa holder Jakob tilbake fra voksenverdenen

Han har til gode å være tidsmessig kvalifisert for noen av dem.

– Hvilken er den vanskeligste distansen å skulle kvalifisere seg for, hvis noen kan karakteriseres som vanskelig?

– Det er mer snakk om tiden det vil ta, og restitusjon etterpå og slike ting, svarer Gjert Ingebrigtsen.

Han er imidlertid bekymret over at 1500-meteren nærmest har falt litt ut av Jakob Ingebrigtsens løpsprogram, til fordel for en engelsk mil – som det blir tre på rad av nå.

– Det har hopet seg opp med mileløp. Det er litt dumt; det er ingen 1500-meter overhodet, sier Gjert Ingebrigtsen.