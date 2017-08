Ingebrigtsen: – «Ødegaard-hysteriet» rundt Jakob har passet meg bra

LONDON (VG) Rekordtidene til lillebror Jakob (16) og skaden til storebror Henrik (26) har satt Filip Ingebrigtsen (24) litt i skyggen. I kveld løper han for gull på 1500 meter.

Kveldens finale på 1500 meter starter kl. 21.30.

– Jeg liker å trene og forberede meg i ro og mak. Da kan jeg fokusere på det som er viktig for å spisse formen. Oppkjøringen til VM har vært perfekt. Vi har alltid lagt opp treningen og strategien slik at vi skal ha mest igjen til finalen, sier Filip Ingebrigtsen til VG.

Han er regjerende europamester på distansen, og har levert gode resultater i sommer. Hadde det ikke vært for to brødre, så ville nok oppstyret vært mye større.

Henrik Ingebrigtsen måtte i starten av juni operere en lårskade som satte han ut av spill for resten avsesongen. Det skapte overskrifter, og i tillegg leverte 16 år gamle Jakob den ene supertiden etter den andre.

Dermed kunne Filip holde på litt i det skjulte, selv om det selvfølgelig ble lagt merke til at han perset med sterke 3,32,48 på Diamond League-stevnet i Monaco i midten av juli.

– For å være helt ærlig, så har Ødegaard-hysteriet rundt Jakob passet meg bra. Jeg har ikke misunt ham det. Men folk liker å lese om verdensrekorder satt av en 16-åring, sier Filip og gliser.

VILLE TILSTANDER: Interessen for prestasjonene tilJakob Ingebrigtsen (t.h.) har vært enorme denne sommeren. Her er ahn på pressekonferanse sammen med Filip før Bislett Games. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Han tenker selvfølgelig på fotballtalentet Martin Ødegaard som fikk enormt med oppmerksomhet da han slo igjennom for Strømsgodset og landslaget før det toppet seg med overgangen til Real Madrid for to og et halvt år siden.

Herjet i U20-VM



Det har vært eksplosiv interesse rundt Jakob Ingebrigtsen også, det største løpetalentet Norge har hatt noen gang. Da han kvalifiserte seg til VM for seniorer på 3000 meter hinder, og herjet i U20-EM i juli, fikk ikke det norske folk nok.

Så gjorde da også lillegutt et helhjertet forsøk på å komme til VM-finalen her i London, men det ble for tøft og han falt på siste hinder.

Da var Filip hjemme i Sandnes.

– Det var nervepirrende å se på, men han gjorde et helhjertet forsøk som inspirerte meg også.

– Kalasform



Karsten Warholms VM-gull på 400 meter hekk har også bidratt til å lette presset på Ingebrigtsen.

Han har kommet seg igjennom førsøksheatet og semifinalen på solid vis. Trenerpappa Gjert har lenge vært klar på at 24-åringen er klar gullkandidat, og hovedpersonen mener han har kapasitet til det selv også.

– Han er i kalasform. De skal stå tidlig opp for å slå ham på søndag. Jævlig tidlig opp, konkluderte Gjert overfor VG etter semifinalen.

Taktikk og tilfeldigheter spiller alltid inn i en 1500 meter-finale, men det norske medaljehåpet virker meget godt forberedt:

– Jeg har mye mer gass å gi. Jeg skal henge meg på uansett. Taktikken i finalen blir å komme først i mål, og legge opp hele løpet etter det, sier Filip Ingebrigtsen.

PS! Karoline Bjerkeli Grøvdal løper finale på 5000 meter (kl. 20.35). Håvard Haukenes var også i aksjon på 50 km kappgang tidlig søndag morgen, men han ble disket etter 35 kilometer.

VM-finalen 1500 meter:

(sortert etter årsbeste)

Elijah Motonei Manangoi, Kenya 3.28,80 (pers)

Timothy Cheruiyot, Kenya 3.29,10 (pers)

Sadik Mikhou, Bahrain 3.31,34 (pers)

Filip Ingebrigtsen, Norge 3.32,48 (pers)

Asbel Kiprop, Kenya 3.33,17

Chris O’Hare, Storbritannia 3.33,61 (pers)

Marcin Lewandowski, Polen 3.34,04 (pers)

Jakob Holusa, Tsjekkia 3.34,26

Adel Mechaal, Spania 3.34,70

Nicholas Willis, New Zealand 3.34,74

Fouad Elkaam, Marokko 3.34,86

John Gregorek, USA 3.35,00 (pers)