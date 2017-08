I natt ble Filip feiret som en mester

LONDON (VG) VM-bronsen var god som gull for Filip Ingebrigtsen (24). Han feiret med familie og venner på hotellet i natt.

– Det er herlig å feire med så mange kjente, nær familie, venner og alt, sa han fornøyd mens champagnen fortsatt rant av veggene i kjelleren på hotellet der festen fant sted.

Da han ankom Grange Tower Bride Hotel, ble han møtt av storebror Henrik sammen med minstebror William.

Treåringen fikk sitte på armen og betrakte medaljen til broren som for øyeblikket er verdens tredje beste 1500-meterløper. På plass var også mamma Tone Ingebrigtsen, og ikke minst forloveden Astrid Mangen Cederkvist.

SKÅL! Forloveden Astrid Mangen Cederkvist (t.v.), Filip og trenerpappa Gjert, og ikke minst mamma Tone, koste seg på nattens feiring. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– Hadde det ikke vært for familien, så hadde jeg gitt meg med løping for lenge siden. Henrik har vært viktig, og mamma og pappa har støttet meg når det egentlig ikke har vært resultater, sa Ingebrigtsen, som etter bronseløpet gjentok at han sterkt vurderte å legge opp i 2016 – før resultatene virkelig begynte å komme.

Men så løsnet det, toppet seg med EM-gull på 1500 meter, og nå har han tatt hopp mot løpestjernehimmelen.

– Jeg fikk bevist for meg selv og andre hvor god jeg kan være. Da fristet det med flere år i dette gamet. Det er det her jeg motiveres av. Men jeg kan si nå at det er flere år igjen, gliste 24-åringen rett etter at han hadde fått medaljen.

– Vi i Team Ingebrigtsen er ikke ferdige ennå. Nå er vi så godt i gang, og vet hvor lista er lagt. Det er bare å strekke oss lenger, utdypet han overfor VG.

MINSTEBROR: Tre år gamle William Ingebrigtsen fikk være med på festen i natt. Her betrakter han bronsemedaljen til Filip. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

På festen ble han hyllet av blant andre friidrettspresident Ketil Tømmernes, og idrettspresident Tom Tvedt. Kappgjenger Håvard Haukenes, som dessverre ble disket tidligere på dagen, hadde også tatt turen.

– Det begynner å synke inn nå, at jeg har klart det. Dere kan forresten bare stille dere i kø for å få kjenne på medaljen, ropte Ingebrigtsen ut til alle de fremmøtte.

Søsteren Ingrid sto først i køen, men det var mange som ville se nærmere på medaljen. I tillegg til den nærmeste familien, var det også en stor gjeng som hadde tatt turen for å følge finalen på 1500 meter i London-VM. De fikk valuta for reisepengene.

EDELT METALL: Både Filip og Henrik har EM-gull på 1500 meter, men VM-medaljen til Filip er den første for Team Ingebrigtsen. Her får lillesøster Ingrid kjenne hvor tung den er. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– Jeg hadde litt press på meg. Hele gjengen hadde bestilt for hele helgen. Jeg hadde et press for å komme meg videre, og det var deilig å innfri, sa en fornøyd 24-åring.

Av søskenflokken på syv, så var det bare Jakob som ikke var til stede. Han ble sendt hjem fra VM-byen tidligere i uken, etter at han på imponerende vis hadde forsøkt å ta seg til en finale på 3000 meter hinder.

– Jeg tror han er litt irritert på at han ikke var her, og han sitter hjemme og kjeder seg alene mens han ser på TV. Jeg tror han gjerne ville vært her, sa Filip.

Noen timer før feiringen hadde Filip Ingebrigtsen altså sikret seg bronsemedaljen bak den kenyanske duoen Elijah Motonei Manangoi og Timothy Cheruiyot.

At spanske Adel Mechaal ville legge inn protest for Ingebrigtsens avslutning, sørget for at spenningsnivået steg betraktelig i etterkant. Men protesten ble aldri levert inn.

– Rakk du å bli noe engstelig for den protesten?

– Da jeg så at ikke banedommerne hadde gjort noe. Jeg har opplevd før at det står kvalifisert, og så diskvalifisert, senest i fjor (i OL i Rio, red.anm.) Jeg brukte et par minutter på å tenke litt på det, for hvis de hadde gjort noe hadde det vært vanslig å protestere.

– Hvor lange var de to minuttene?

– Det gikk fint, for jeg var ganske sliten og hadde mer enn nok med å hente igjen pusten.

– Henrik sier at du hadde EM-gullet hengende rundt halsen i dagevis – hvor lenge har du på deg VM-bronsen?

– Den kommer jeg til å ha på meg under drakten i Zürich, spøkte Filip Ingebrigtsen.

Sesongens siste Diamond League-stevne, i Zürich, arrangeres om halvannen uke ...