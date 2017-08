LONDON (VG) Onsdag var det grisevær, men torsdag skinte sola over olympiastadion i London da Karsten Warholm (21) fikk sin velfortjente gullmedalje.

– Det var fantastisk å høre nasjonalsangen. Jeg har ikke noe fin sangstemme, men synes det er på sin plass å synge, sa Warholm rett etterpå.

– Hvordan var det å være tilbake på arenaen dagen etter gullet?

– Fantastisk, og litt mindre press enn det var i går. Det var deilig å få mer anledning til å nyte øyeblikket.

– Og sola skinte – i kontrast til i går ...

– Ja, det var bra. Jeg ville ikke byttet om på det, sa Warholm.

Det ruskete været i går kveld var nok til lang mer irritasjon for konkurrendene enn Warholm.

– Koselig type



Det var president i det internasjonale friidrettsforbundet, den gamle mellomdistansehelten Sebastian Coe, som delte ut medaljene. Han var på plass på nattens gullfest til ære for Warholm, og i kveld ble det et nytt håndttrykk og gratulasjoner.



– Han er en ganske koselig type, faktisk. Vi snakket litt. Jeg ga ham et kompliment og syntes dressen hans var fin, og han syntes jeg var fin. Så sa han at det var et fantastisk løp. Det var vel en grunn til at han kom innom festen i natt, sa Warholm



Jubelen var solid fra de 30-40.000 tilskuerne som allerede var på plass til kveldens øvelser på Queen Elizabeth Olympic Park.



Deretter runget «Ja vi elsker dette landet» over høytalleranlegget mens Warholm sang med, litt blank i øynene.



SMAKEN AV GULL: Karsten Warholm poserer med sin gullmedalje. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Sammen med den tyrkiske sølvvinneren Yasmani Copello og den amerikanske bronsemedaljøren Kerron Clement sto den norske yndlingen på seierspallen til ære for fotografene.



Det har vært «hekkefeber» hjemme i Norge hele uka, og det toppet seg selvfølgelig da Warholm knuste konkurrentene på 400 meter hekk i går kveld.

Han hadde sovet minimalt i natt, men var fortsatt i lykkerus da han traff norsk presse på en tilstelning i forbindelse med promoteringen av EM i Berlin neste år tidligere i dag.

I morgen reiser 21-åringen hjem til Norge der det garantert er mer heder og ære i vente.