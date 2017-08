Hekkelegenden Moses frykter Warholm har brent kruttet

LONDON (VG) Fenomenet på 400 meter hekk fra 70-og 80-tallet, Edwin Moses (61), mener kveldens VM-finale blir en thriller. Han frykter at Karsten Warholm (21) brukte for mye krefter i semifinalen.

– Jeg har studert semifinalene flere ganger. Jeg frykter at Warholm «burned too much gunpowder» (brant for mye krutt). Alt handler om å disponere kreftene riktig, og det kan koste ham dyrt i finalen, sier Moses til VG på telefon fra USA.

Warholm skjermes fra alt oppstyr før storløpet i kveld, og kunne i går ikke svare for påstandene fra Moses om at han kanskje har brukt for mye krefter. Men sistnevnte bør vite hva han prater om.

Amerikanerens navn er synonymt med 400 meter hekk. Og han var bokstavelig talt uslåelig i nesten ti år. 122 strake seirer i løpet av ni år, ni måneder og ni dager i perioden 1977 til 1987. Han var en systematiker av rang, og humrer godt når VG ber ham spå finalen.

– Det er ingen klare favoritter her. Denne finalen er et «wild card»!

TO OL-GULL: Edwin Moses avbildet da han var i ferd med å sikre seg OL-gull i Los Angeles i 1984. Han vant også i 1976. Foto: , AP

Skeptisk til Clement

Warhom hadde nest beste tid av alle i semifinalene med 48,43, bare slått av regjerende OL-gullvinner Kerron Clement som hadde 48,35 i det samme heatet. Clement jakter sitt tredje VM-gull på distansen, og han har årsbeste i verden på 48,03.

– Det er ikke så ofte slik at den mest talentfulle vinner i hekkeløp. Det er mange som har røket ut i kvalifiseringen, og de får problemer fordi de gjør feil. Alt handler om å gjøre færrest feil. Husk at på slutten av løpene mine gjorde jeg aldri feil, det ville vært for kostbart, sier Moses.

MØTTES I JUNI: Edwin Moses var på Oslo-besøk i forbindelse med Bislett Games. Da hadde han en lengre prat med Karsten Warholm. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Du har ikke din landsmann Clement som favoritt?

– Nei, han er en løper som har en tendens til å slurve for mye. Det er klart at han er helt der oppe. Den jeg synes så best ut av alle i semifinalene, var mannen fra Sveits. Han løp veldig behersket, disponerte kreftene og så ut til å ha full kontroll, sier Moses.

Han snakker om Kariem Hussein, som løp på 49,13. Han har EM-gull og EM-bronse på merittlista, og står med 48,79 som årsbeste – svakest av samtlige i finalefeltet.

Warholms fordel er at han har en enorm selvtillit, og at han slo verdenseliten, deriblant en kamprusten Clement, på Bislett i juni. Da taklet 21-åringen presset på hjemmebane, og satte norgesrekord med 48,25. Moses satt på tribunen i Oslo, og merket seg den norske kometen.

– Warholm har uansett gode muligheter til å ta bronse. Da skal veldig mye stemme, men han er selvfølgelig god nok til det. Han bør ned mot 48 sekunder, eller kanskje litt under. Det blir er herlig finale, spår Moses.

Som møtene mellom Frazier og Ali

Bislett-general Steinar Hoen koser seg over at det er duellen mellom Clement og Warholm som opptar mange nordmenn nå. Før sesongen hadde han voldsomt tro på Warholm, og frontet årets Bislett Games med duellen i håp om at Warholm kunne overraske.

– Det er helt fantastisk det som skjer i VM nå. Den finalen her blir litt som duellen mellom Wilson Kipketer mot Vebjørn Rodal. Jeg gleder meg enormt, sier Hoen til VG.

– Uansett utfall for Karsten, så har denne sesongen vært utrolig. Jeg kjenner Clement såpass godt at jeg vet at han legger veldig mye i det å slå Warholm nå. Det var de to som utmerket seg i semifinalen, sier Hoen.

Han understreker også at det blir flere dueller mellom Warholm og Clement, for på Golden League-stevnet i Zürich senere i august stikker seierherren av med en halv million kroner.

– Så kan jeg garantere at det blir duell mellom Warholm og Clement på Bislett neste sommer. Dette blir like intenst som boksethrillerne mellom Joe Frazier og Muhammad Ali, reklamerer Hoen og ler godt.

DEN STORE STJERNA: Amerikanske Kerron Clement ble olympisk mester for et år siden, og har to VM-gull fra før. Foto: Jewel Samad , AFP

Dette er finalistene på 400 meter hekk:

Karsten Warholm, pers og årsbeste: 48,25

21 år fra Norge. Tidligere tikjemper som satset for fullt på 400 meter hekk etter gjennombruddet i Rio-OL sist sommer. Kan bli første norske medaljevinner i VM siden Andreas Thorkildsen tok sølv i 2011.

Kerron Clement, pers 47,24 og årsbeste 48,03

31 år fra USA. Enorm rutine, og tok sitt første av to VM-gull på distansen for ti år siden – samme alder som Warholm. OL-gull i fjor, og OL-sølv i 2008. Har også to VM-gull, og ett OL-gull på 4x400 meter stafett.

TJ Holmes, pers og årsbeste 48,44

22 år fra USA. Timothy Lamont Holmes har spesialisert seg på hekkeløp i mange år, tross sin unge alder. Vant semifinaleheatet foran Hussein. Satte sin personlige rekord i Sacramento i juli.

Kariem Hussein, pers 48,45 og årsbeste 48,79

28 år fra Sveits. Hans egyptiske far spilte volleyball på internasjonalt nivå. Moren er fra Sveits, der han har vokst opp. Har blant annet gull og bronse på distansen i EM.

Juander Santos, pers og årsbeste 48,59

22 år, fra Den dominikanske republikk. Perset i semifinalen der han løp i heat med Warholm og Clement, og kom til finalen på tid. Hadde pers på 49,43 for litt over et år siden, og har tatt store steg det siste året.

Kemar Mowatt, pers og årsbeste 48,49

22 år, fra Jamaica. Satte pers i Euguene i juni, og endte på fjerdeplass i semifinaleheatet bak Warholm og Clement. Rev den siste hekken, og kan ha mer å gå på.

Abderrahman Samba, pers og årsbeste 48,31

21 år, fra Qatar. Akkurat som Warholm slo han Clement i Diamond League-stevnet på hjemmebane i Doha i mai. Satte sin personlige rekord i mars, og har hatt en lang sesong. Ble nummer to bak Copello i semifinaleheatet.

Yasmani Copello, pers 47,92 og årsbeste 48,24

30 år, fra Tyrkia. Copello representerte tidligere Cuba. Han er regjerende europamester på distansen, og tok Bronse i Rio-OL i fjor der han satte persen på 47,92 i finalen. Clement vant da på 47,73.