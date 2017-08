Grøvdal slått ut på 1500 meter – protest avvist

LONDON/OSLO (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal (27) la inn protest etter at hun ikke gikk videre fra forsøket på 1500 meter i VM. Uten å bli hørt.

Protesten ble lagt inn rundt kl 21.00, men like etter 23.30 kom avslaget på den. På oppløpet kom hun i kontakt med storfavoritten Sifan Hassan.

– De mente dette var en del av det hun må regne, med, sier sportssjef Håvard Tjørhom til NRK.

27-åringen fra Isfjorden var skuffet etter løpet som endte med 4.09.56. Hun har en personlig rekord på 4.07,75.

– Akkurat nå er jeg litt småirritert, egentlig. Magefølelsen da jeg kom i mål var at Sifan hindret meg i svingen der. Hun kroket meg med armen, slik at jeg fikk en rotasjon og stoppet opp, sa Grøvdal til norsk presse etter hun la inn protesten.

– Rakk du å tenke på oppløpet der, og irritere deg over det mens du løp?

– Ja, jeg telte over at jeg hadde seks foran meg og at «fader, der røyk den sjetteplassen». Jeg visste ikke hvordan det var i forhold til tider, men jeg følte meg skikkelig hindret fordi jeg hadde god fart ut av svingen. Jeg gjorde et godt løp, og følte at jeg hadde masse å gi på siste runden. Taktiskt var det helt perfekt til den siste svingen der jeg ble hindret to ganger, forklarte Grøvdal til VG før hun fikk avslag i juryen.

– Fair play



Hun kjenner Hassan litt fra før, men bryr seg lite om protesten går ut over vennskapet.

– Det tenker jeg ikke på. Dette skal være fair play, og det skal gjelde favorittene også. sa 27-åringen.

– Har hun lagt inn protest mot meg? For hva? Jeg kan ikke tro det er sant, sier Hassan ifølge svenske Expressen.

Grøvdals mål er først og fremst 5000 meter senere i mesterskapet.

– Jeg har protestert, så får vi se hvordan det går. Det er surt, og hun amerikaneren gikk også foran og hundret meg på oppløpet. Jeg følte jeg ble hindet i alle fall, så får vi se om det er grunn nok, legger Grøvdal til.

– Jeg er usikker på om protesten fører frem, for det er snakk om to av favorittene. De er sikkert ikke så interessert i å diske dem. Regler er regler, men jeg er usikker på om det når frem, sa hun.

Hassan en av favorittene



Forutsetningene var klare i forkant av forsøket: De seks beste fra tre heat gikk videre i friidretts-VM i London til semifinale, og i tillegg ville de seks beste tidene i de tre heatene gi semifinaleplass.

Grøvdal så pigg ut lenge og lå blant de fem-seks beste, helt til hun ble tatt igjen på oppløpet og kom i mål som nummer syv. Den siste plassen som ikke tar seg automatisk videre. Og tiden var for dårlig til å komme seg til semifinale.

Like etterpå kom bekreftelsen på at hun la inn protest mot Sifan Hassan som vant heatet. Hun er regnet som en av de største favorittene på 1500 meter.



Ros av ekspert



– Jeg følte meg veldig bra i dag, så det er litt surt om jeg ikke går videre, sier Grøvdal.

Tross at hun ble slått ut, hvert fall før en eventuell protest, fikk hun ros av NRKs ekspert Vebjørn Rodal.

– Jeg har aldri sett hun løpe så bra teknisk, men hun var litt uheldig med oppløpet sitt taktisk. Jeg synes uansett dette bare var positivt, sier Vebjørn Rodal.

Skagestad ute



Sven Martin Skagestad (22) prøvde seg i kvaliken på diskos. Han måtte over 66 meter for å gå videre, men et kast ut av banen og et på 57,89 og 58,86 meter holdt ikke.

– Det er veldig dårlig. Det har vært et godt mesterskap på et langt perspektiv, men på kort perspektiv var det ikke bra, sier Skagestad til NRK.