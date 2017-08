Grøvdal brøt VM-finalen på 5000 meter

LONDON/OSLO (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal (27) brøt VM-finalen på 5000 meter. Det ble en skikkelig duell mellom Almaz Ayana (25) fra Etiopia og Hellen Onsando Obiri (27) fra Kenya om gullmedaljen.

Etter å ha løpt i overkant av 4000 meter hadde Grøvdal fått nok. Hun lå helt sist av de 15 finalistene, og ga seg.

– Jeg har kjempet med en forkjøelsen i tre dager. Jeg følte meg ikke veldig pigg, det var tomt. Jeg følte at jeg ikke hadde annet valg enn å stille til start, men i dag var dagsformen elendig, sier Grøvdal til NRK.



Hun ble slått ut av 1500 meteren tidligere i mesterskapet, og fikk en protest avvist.

Første mesterskapsgull



Ayana tok teten tidlig i løpet, og fikkmed seg Obiri. De to suste fra resten av feltet etter at farten var lav i starten. De holdt følge helt til 300 meter gjensto. Da gearet Obiri opp et hakk, og parkerte Ayana.

Dermed tok hun sitt første mesterskapsgull. Hun tok sølv på distansen i Rio-OL i fjor. Bronsen endte hos Sifan Hassan fra Nederland.



PS! Kl. 21.30 i kveld løper Filip Ingebrigtsen 1500 meter-finale, og han er blant medaljefavorittene.