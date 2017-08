Gjert Ingebrigtsen åpner for loddtrekning mellom brødrene i store løp

LONDON/OSLO (VG) Team Ingebrigtsen, med pappa og trener Gjert Ingebrigtsen (51) ved roret, kan få noen tøffe valg dersom Henrik (26), Filip (24) og Jakob (16) fortsetter å herje på 1500 meter.

– For oss blir det vanskeligere og vanskeligere å ikke komme i den situasjonen at vi må velge. Vi kommer nok på et tidspunkt til å måtte velge at den ene tar noe på bekostning av den andre, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

Det er et luksusproblem, men det gjør ikke nødvendigvis valget noe lettere. Søndag kveld kjempet Filip seg til bronsemedalje på 1500 meter i VM i London, og han er i tillegg regjerende europamester på distansen.

Men storebror Henrik tok EM-tittelen i 2012, sølv i 2014 og bronse i fjor – da Filip vant. Han kunne også fort ha vært i finalen i helgen hvis ikke han var skadet. Fortsetter Jakob, som fyller 17 år i september, også utviklingen, så kan det allerede bli skikkelig moro i Berlin-EM om et år.

Tre brødre i Tokyo-VM?

Om to år er det VM i Doha, og så er det OL i Tokyo i 2020. Først og fremst er det på trioens favorittdistanse, 1500 meter, det må tas grep. Der er det så mye taktikk og uforutsette ting som kan oppstå. Dermed mener Gjert at det trolig må settes noen klare retningslinjer for brødrene.

– Det kan godt være at vi ender opp med loddtrekning på slutten. På en eller annen måte må vi få fordelt det på et vis, sånn at alle oppnår noe, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Hvor mange Ingebrigtsen-navn blir det å finne i finaleheatene i EM neste år?

– Til sammen på alle distanser tipper jeg det er syv Ingebrigtsen i finalene. Nå har vi tatt medalje i VM, og det beviser at vi er i stand til å prestere på et veldig høyt nivå, og at vi gjør mye riktig, mener trenerpappa Gjert Ingebrigtsen.

YNGSTEMANN: Jakob Ingebrigtsen (t.v.) VM-debuterte i år, og det er ventet at han tar enda flere steg på seniornivå neste sesong. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– Det kan bli ganske heftig, ja. Vi pusher hverandre hele tiden, og har et voldsomt konkurranseinstinkt. Hvordan det skal løses får vi se, sier Filip til VG med VM-medaljen hengende rundt halsen.

Han vet godt at han er den som er i føringen akkurat nå, men de to andre kommer ikke til å fire noe som helst.

– Jeg kan ikke se for meg at noen av oss ofrer seg for noen andre. Det går selvfølgelig an å bidra med å fordele jobben i feltet, sier Henrik.

– Når alt kommer til alt, så er vi konkurrenter ute på banen, og med det konkurranseinstinktet vi har, så har alle lyst til å vinne, sier Henrik og gliser bredt.

Han har vært så konkurransesugen i VM at han har hatt problemer med å holde seg i ro, men er ikke tilbake i full trening ennå etter låroperasjonen tidligere i sommer.

– Jeg ser at han er ganske klar for å få på seg piggskoene, og det har vært litt stressende å ha ham rundt seg i VM, for han blir jo så ivrig. Men så lenge jeg leverer resultater er det jeg som er sjefen, spøker Filip med en alvorlig undertone.

– Han har slått meg bare to ganger på 1500 meter i karrieren, så han må ikke glemme det. Jeg er snart tilbake for fullt, lover Henrik som håper på å rekkke terreng-EM i desember.

– Jeg prøver å overtale Filip til å bli med, slik at jeg får slått ham i år, sier eldstebroren.