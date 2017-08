Fryktløse Warholm er Norges største VM-håp: En klar gullkandidat

BISLETT (VG) Norge har kun tatt gull i ett VM siden 1997. Nå ligger Norges håp om gull hos en uredd 21-åring fra Ulsteinvik.

– Jeg vil påstå at sjansene mine er ganske bra. Jeg går inn der med selvtillit. Jeg vet at jeg kan springe med de store gutta nå, sier Karsten Warholm.

Karsten Warholm har hatt en fantastisk sesong så langt. 21-åringen har fortsatt den eventyrlige utviklingen.

FAKTA: Karsten Warholm Født: 28.02.1996 (21 år) Idrett: Friidrett Rekorder: 200m: 21,34 400m: 44,87 (fra Florø i år), 400m hekk: 48,25 (fra Bislett i år) Mesterskapsdeltagelse fra før: OL og EM Meritter 2017: Diamond League-seier på Bislett og i Stockholm, U23 EM-gull på 400m hekk, U23 EM-sølv på 400 m, Gull i lag-EM på 400m hekk,

I juni satte han verdenseliten på plass og satte norsk rekord på Bislett med tiden 48,25. En måned senere var han suveren da han innfridde forventningene og tok gull på 400 meter hekk i U23-EM.

– Vi har i hvert fall én utøver som er en realistisk medaljekandidat, og det er Karsten Warholm. For meg er han en klar gullkandidat, sier Johan Kaggestad til VG.

– Press legger bare til rette for store prestasjoner

Karsten Warholm er kjent for sin enorme selvtillit, men holder samtidig beina godt plantet på jorda.

Norge er sultefôret på VM-gull. Lenge var Andreas Thorkildsens gull i spydkast i 2009 det eneste VM-gullet siden 1997. Senere har også Trond Nymark fått sitt fortjente gull fra samme VM, etter at Sergej Kirdjapkin ble tatt for doping.

UVANT SYN: Andreas Thorkildsens VM-gull i 2009 var Norges første VM-gull i friidrett siden Trine Hattestad (spyd) og Hanne Haugland (høyde) i 1997. Foto: Cornelius Poppe , Scanpix

Presset tenker Warholm imidlertid lite på. For 21-åringen er det viktigste å springe så fort han kan på tartandekket i London. Konkurrentene får han ikke gjort noe med.

– I et seniormesterskap har ikke alderen noe å si. Fordelen min er at jeg kan gå inn helt uredd, så får det bare briste eller bære, sier Warholm.

Med seg til VM har han trener og mentor Leif Olav Alnes. Han frykter ikke at forventningene skal bli for store for den 21 år gamle gutten fra Ulsteinvik.

– Vi er veldig lite opptatt av det ytre presset. Man må gå inn og være så fryktløs som man klarer. Nervøsitet omfavner vi – det legger bare til rette for store prestasjoner, sier trener Leif Olav Alnes.

Fysisk og mentalt vidunderbarn

Det krever enorme fysiske forutsetninger for å hevde seg i verdenstoppen i friidretten. Få hadde sett for seg at Karsten Warholm skulle hevde seg internasjonalt på 400 meter hekk

– Man snakker mye om det fysiske talentet, men det er vel så mye det mentale. Han har ekstreme forutsetninger for prestasjon. Han er flink til å spille de kortene han har, og har fokus på ting han skal få til.

Verdenseliten skjønte lite da en ung, norsk tikjemper plutselig klinket til med lynraske tider på 400 meter hekk.

Nå er det ikke bare i Norge at Karsten Warholm regnes som en av de største medaljekandidatene. Kun Kyron McMaster fra De britiske jomfruøyer og amerikanske Kerron Clement nevnes i samme åndedrag.

– Han har en utrolig spenst og er veldig hurtig. Han har en allsidig idrettsbakgrunn som har gitt ham en grunnmotorikk som er viktig på hekk. I tillegg har han et ekstremt sterkt hode og kanskje den beste treneren man kan få i Leif Olav Alnes, sier Johan Kaggestad.

– Han har fått et navn også internasjonalt. Jeg tror han fort kan løpe under 48,00 allerede i VM, og da skal det godt gjøre å slå ham, mener Kaggestad.

PS! Karsten Warholm springer forsøk på 400 meter hekk søndag 6. august klokken 12.32. 50 minutter senere løper Amalie Iuel 400 meter flatt. Se hele oversikten her.