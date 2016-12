Friidrettspresidenten: Må ha 3 mill fra Olympiatoppen

Friidrettspresident Tore Hordnes innrømmer at forbundet må få tre millioner i støtte fra Olympiatoppen for å kunne satse for fullt på Karoline Bjerkeli Grøvdal & Co i den kommende VM-sesongen.

– Vi legger opp til å ligge omtrent på samme nivå som året som har vært. Men vi må redusere ellers i organisasjonen, sier friidrettspresident Tore Hordnes med tanke på toppidretten.

Etter det VG kjenner vil friidrettsforbundets nye toppidrettssjef, tidligere alpinsjef Håvard Tjørhom, søke Olympiatoppen om stipender til 10 eliteutøvere foran sesongen 2017, som vil ha VM i London i august som hovedmål for Norges beste friidrettsutøvere.

Dårligere og dårligere Olympiatoppens tilskudd til friidrettsforbundet de siste 6 årene (utøverstipender/prosjektmidler): 2010–3.050.000

2011–2.815.000 2012–2.942.500 *

2013–2.790.000

2014–2.670.000 2015 – 2 320 000 (pluss 150 000 til funksjonshemmede). 2016 – 2.937.000 * * OL-år ga høyeste overføringer etter toppåret 2010



Fredag ble det klart at Norges Idrettsforbund får 145 millioner til toppidrett fra kulturdepartementet i 2017. Det er opp 10 millioner fra 2016.

Toppidrettsstipendene fra Olympiatoppen er differensierte: Utøvere som tildeles A-stipend får 120.000 kroner, B-kategori betyr 70.000 og U (utvikling) gir 60.000 kroner. Etter siste sesong er få, om noen, friidrettsutøvere kvalifisert for A-stipend.

For sesongen 2015 fikk to av totalt 9 utøvere A-stipend, Henrik Ingebrigtsen og Runar Steinstad, paralympisk utøver. I 2016 fikk ingen av 9 stipendutøvere tildelt 120.000 kroner. Fem fikk B og fire U-stipend. Totalt 595.000 kroner.

Til sammenligning fikk friidrettsutøvere 690.000 kroner i OLT-stipender i 2013, da det var friidretts-VM i Moskva.

– Må ha pengene



Friidrettsforbundet fikk tre millioner i prosjektstøtte (like mye som det søker om nå), inkludert individuelle stipender, fra Olympiatoppen i 2010. Siden er den stort sett gradvis redusert (se infoboks).

Selv om ingen norske friidrettsutøvere vant medaljer i Rio-OL – som ligger til grunn for Olympiatoppens stipendtildelinger – håper friidrettspresident Tore Hordnes at toppidrettssjef Tore Øvrebø «ser på det sportslige nivået som blir levert».

Av hensyn til friidrettens toppidrettssatsing frem mot neste OL i Tokyo 2020.

– Dere må ha pengene fra Olympiatoppen?

– Ja, hvis ikke, blir ikke satsingen på det nivået vi ønsker, svarer friidrettspresidenten.

Han mener tre millioner «ikke er mye penger», og at de først og fremst trengs for å avlønne trenere og å kunne ha en medisinsk ansvarlig som kan følge opp utøverne.

– Det er det aller viktigste; når det gjelder skadeforebygging og at det ikke blir gjort feil, slik at vi unngår blemmer, sier Tore Hordnes med tanke på siste tids hendelser i toppidrettsnorge.

Friidrettsforbundets behandler formelt sett budsjettet fredag.

Toppidrett: 13 mill



I det ligger ingen inntekter fra «hovedsponsor». Det har ikke forbundet hatt siden DnB trakk seg ut i 2015. Ifølge Hordnes var avtalen verd fire til fem millioner årlig. Han sier at det ikke er noe i budsjettet for 2017 som sier at «vi skal ha» hovedsponsor på plass nå.

Budsjettet for toppidrettssjef Håvard Tjørhoms elitesatsing er «rett over» 13 millioner kroner for 2017. Det har vært høyere før i tiden.

Friidrettspresident Tore Hordnes sier også at de for toppidrettens del prøver å minimalisere effekten av mangel på hovedsponsor.

– Men det er klart at vi over tid ikke kan det. Over tid vil det få stor effekt, sier han.