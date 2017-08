De har mye å takke Filip Ingebrigtsen (24) og Karsten Warholm for. Nå jobber friidrettsforbundet på spreng for å sikre sponsoren de har jaktet i to år.

Ingebrigtsens briljante bronse og Warholms glimrende gull fra VM i London tidligere i måneden har fått fart på sponsorinteressen, ifølge Norges Friidrettsforbund.

– Vi har landet tre sponsorer og et par mindre samarbeidspartnere til nå denne sesongen. Det har vært henvendelser fra flere, og vi har hatt dialog med potensielle samarbeidspartnere også under VM, sier generalsekretær i forbundet, Kjetil Hildeskor, til VG.

GENERALSEKRETÆR: Kjetil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund.

Det er godt nytt for et forbund med nedadgående økonomisk kurve de siste årene. For to år siden mistet de DNB som generalsponsor og dermed flere millioner kroner til arbeidet med å fostre frem nye norske enere. Fra 2014 til 2016 sank forbundets driftsinntekter fra 47 til 35 millioner kroner, ifølge president Ketil Tømmernes.

– Det må gjøres en jobb for å snu det. Jeg mener norsk friidrett har et uutnyttet potensial når det gjelder å drive et profesjonelt og omfattende markedsarbeid, uttalte Ketil Tømmernes til VG i februar.

Nå håper han og generalsekretær Hildeskor at den sportslige flyten kan gi dem vind i pengeseilene.

– Er noen av dem dere har vært dialog med en potensiell generalsponsor?

– Ja, det er det, sier Hildeskor.

Skjebnemåneder

Han ønsker ikke å gå ut med hvem og nøyaktig hvor mange det dreier seg om, men sier følgende:

– Generalsponsor står øverst på agendaen for oss. Vi jobber fortsatt bredt. Jeg kan ikke si at vi er kommet langt med noen, men vi tror at dette kommer til å gå i boks. Vi er optimistiske, og vi har inntrykket av at interessen for friidretten som «eksponeringsidrett» er økende, sier Hildeskor.

De neste månedene blir særdeles viktige for Norges Friidrettsforbund.

– Dette kommer vi til å ha fullt trykk på nå; i august, september og oktober. Det er da konserner og bedrifter legger planer og strategier for de kommende årene.

Warholm eller forbundet?

Markedsføringseksperter VG har vært i kontakt med mener at Karsten Warholms markedsverdi kan stige til 10 millioner kroner i året etter VM-gullet. Det er i så fall tre millioner kroner mer enn Norges Friidrettsforbund hadde i markedsinntekter i 2016. Planen er å gå fra 7,3 i fjor til 12 millioner kroner innen 2019.

– Er det en frykt at sponsorer heller velger utøverne enn dere i Norges Friidrettsforbund?

– Nei, for oss er det viktig at klubber, utøvere og forbund har gode inntekter sammen. Det gjør at vi kan utvikle oss og få mer ressurser til å drive friidrett. Dette er ikke en motsetning, sier Hildeskor.

