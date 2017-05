Frank Løke var kraftkaren på landslaget. I dag løper han 80 km.

Frank Løke (37) var kraftkaren på streken for det norske håndballandslaget. Nå er han 25 kilo lettere og i dag løper han 80 km i Oslo.

LANGLØPER: Frank Løke fotografert i lørdagens ultraløp. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Ble maraton for kort for deg?

– Jeg må jo pushe grensene, smiler Frank Løke, som i sin tid var en strekspiller i verdensklasse.

De siste to årene har det meste handlet om løping.

– Ultraløp er greia nå, sier han mens det gjenstår ti minutter til start på Ecotrail i Oslo lørdag.

– Jeg er 90 kilo nå. Som aktiv håndballspiller lå jeg på 115 kilo. Målet er å komme under 80 kilo. Da kan jeg virkelig løpe fort, mener Frank Løke.

– Jeg kunne sikkert ha kommet opp på et bra nivå i håndball igjen, men jeg vil gjerne ha nye utfordringer og bevise at jeg kan hevde meg der også.

Les også: Lårmusklene til maraton-vinneren forbløffer

Men med full jobb er det noe begrenset hvor mye han kan trene.

– De beste her løper kanskje 200 kilometer i uka. Jeg ligger på halvparten.

– Det fine er at jeg kan holde på med dette i noen år videre. Når jeg klarer å gå ned i vekt, blir jeg farlig rask, smiler Frank Løke, som likevel hadde et mål om å bli topp 10 i dagens løp i Oslo.

Favoritt i løpet er forøvrig også en tidligere håndballspiller. Didrik Hermansen (36) er Norges ultraløper-ener, men har tidligere spilt topphåndball for både Elverum, Fyllingen og Stavanger.

For ham er 80 km nesten som «sprint» å regne.

– Ja, dette er nok det korteste jeg løpt på lenge, smiler Elverumskaren, som nå bor i hovedstaden.

Les også: Nå kommer vi, helårssprekinger

– Dette er en gjennomkjøring for viktigere løp senere i år.

ULTRALØP: Frank Løke (i gult helt til høyre) starter på 80 km. Det samme gjør Didrik Hermansen (i blått til venstre for ham) i Ecotrail i Oslo lørdag. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Ecotrail Oslo startet lørdag morgen i Vaterlandsparken, og Hermansen er favoritt i den lengste løypa, som altså er på åtte mil.

– Jeg løper fra 80 til 160 kilometer. De fleste løpene ligger på 100-120 km.

Han er i verdenseliten i denne grenen og har blant annet vunnet det 125 kilometer lange Transgrancanaria.

– Det blir gjerne seks løp i året, ganske jevnt fordelt fra januar til november, forteller Didrik Hermansen.

– Hva gjør du etter løpene?

– Da roer jeg ned litt, restituerer og planlegger treningen ut fra hva slags løp det neste er: flatt og fjell, kort eller langt…

Les også: Slettet maratonrekorden - men satser på 10 000 meter i VM

Han har ikke ladet opp nevneverdig til lørdagens løp i Oslo. Det store målet i 2017 er «Ultra Mont Blanc».

– Det er på 168 kilometer, og har 10 000 høydemeter i høydeforskjell. Det er et slags «OL for ultraløpere», sier Hermansen og forteller at han måtte bryte fjorårets løp.

De løperne lørdag vil trolig bruke snaut seks og en halv time på de 80 kilometerne.