Flytter Gatlins gull-utdeling etter Bolt-sjokket

LONDON (VG) Friidretts-sjef Sebastian Coe (60) mener gullvinner Justin Gatlin (35) burde vært utestengt på livstid, og nå er medaljeseremonien flyttet bort fra «beste sendetid».

– Jeg er ikke begeistret over at tanken på at noen som har sonet to utestengelser i vår sport skal stikke av med en av de største triumfene idretten vår har å tilby, sier Coe til BBC.

Lederen av det internasjonale friidrettsforbundet var til stede blant 60.000 tilskuere på Queen Elizabeth Olympic Park, og så at amerikanske Gatlin stakk av med seieren i 100 meterfinalen foran landsmannen Christian Coleman. Legenden Usain Bolt endte på tredjeplass.

Bolt: Gatlin har sonet straffen



Gatlin hadde blitt pepet ut i kvalifiseringsløpene, og det ble han også etter at gullet var sikret.

– I løpet av årene som er gått, har jeg alltid sagt at han har sonet sin straff. Så lenge han er her, er det okay, sa Bolt om gullvinneren i natt.

– Folkene som elsker meg, de heier på meg. De som er hjemme og heier på meg og treneren min, støtter meg. Det er det jeg har fokusert på, sa Gatlin.

I ettermiddag ble det kjent at medaljeseremonien, somegentlig skulle starte kl. 21.00 (norsk tid) starter en time og ti minuttertidligere. Trolig for å unngå for mye buing og reaksjoner midt i beste sendetid.

SJOKKERTE: Justin Gatlin stakk av med seieren på 100 meter i går kveld. Det sjokkerte både publikum og ham selv. Foto: Dylan Martinez , Reuters

Det internasjonale friidrettsforbundet skal ha hevdet at seremonien hele tiden har vært planlagt kl. 19.50. Men offisielt har det altså vært annonsert 21.00 hele tiden.

Tatt i 2001 og 2006

Coe mener Gatlin skulle vært utestengt på livstid. I 2001 ble han utestengt i to år, men dommen ble halvert da Gatlin forklarte at han hadde tatt medisiner for ADHD – en diagnose han fikk som niåring.

I 2006 testet han positivt på testosteron, og ble utestengt i åtte år. Også den dommen ble halvert, som følge av usikkerheten rundt den første dommen.

Det irriterer tydeligvis Coe, som skjønner publikums reaksjon.

– Det har vært to utestengelser. En ble vannet ut, og det gjorde det vanskelig i forhold til den andre dommen. Den andre utestengelsen skulle ha vært livstid, men vi tapte den.