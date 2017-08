Flere rammet av sykdomsutbrudd i friidretts-VM

LONDON (VG) Den svenske friidrettstroppen er rammet av mageproblemene som har ødelagt for rundt 30 utøvere i VM i London.

– Vi har ikke hatt noe trøbbel på vårt hotell. Det var riktignok noen som ble syke her, men det skyldtes noe fastfood som var hentet utenfra. Maten her har vært helt problemfri, og vi har ikke hatt noen problemer i vårt team, sier landslagslege Ove Talsnes til VG.

Karsten Warholm, som er medaljefavoritt på 400 meter hekk onsdag kveld, og resten av den norske troppen skal altså ikke ha merket noe til problemene.

Stengt av deler av hotell



Det er særlig ett hotell som VM-arrangørene har stilt til rådighet der maten skal være årsaken til at flere er blitt syke. Ifølge Guardian skal deler av hotellet ha blitt avstengt som følge av sykdomsproblemene. Det er Tower Hotel, der blant annet mange av de tyske og kanadiske utøverne bor, som er rammet av mageviruset.

IKKE RAMMET: Karsten Warholm jubler etter gårsdagens semifinale. Den norske hekkeløperen er ikke rammet av sykdommen som herjer i VM. Foto: Jewel Samad , AFP

– En rekke tilfeller av gastroenteritt (mage-tarmkatarr) er meldt inn av lagmedlemmer som bor på et av de offisielle VM-hotellene, skriver VM-arrangøren i en uttalelse.

– De som er rammet, får støtte av både lagleger og arrangørenes medisinske personell. I tillegg har vi jobbet sammen med det offentlige helsevesenet for å sørge for at situasjonen er håndtert og begrenset, heter det videre.

Den svenske 800-meterløperen Andreas Kramer skal være blant dem som er blitt syke. Han merket symptomer natt til i dag, ifølge Aftonbladet.

– Vi håper at det er en matforgiftning, eller på grunn av utmattelse. Men vi kan ikke stole helt på det. Vi frykter det verste, og jobber ut fra det, sier landslagssjef Karin Torneklint til Aftonbladet.

Kramer var uansett ikke kvalifisert til kveldens finale på 800 meter.

FIKK IKKE STARTE: Botswana's Isaac Makwala, her avbildet semifinaleseieren på 400 meter, fikk ikke løpe forsøket på 200 meter i går. Foto: David J. Phillip , AP

Medaljekandidat hindret i å løpe



Talsnes er ikke spesielt bekymret, selv om den svenske leieren er rammet. Den norske troppen bor på et annet hotell i den engelske hovedstaden.

– Det er vanlige hygienetiltak som gjelder. Vi er forsiktige uansett. Vi deler fysioterapi med svenskene oppe ved arenaen, men gjør ingen tiltak rundt dette nå, sier Talsnes.

Medaljekandidat på 200 meter, Isaac Makwala fra Botswana, fikk i går startnekt av det internasjonale friidrettsforbundet som følge av mageproblemene. Han håper å være tilbake i 400-meterfinalen i kveld.