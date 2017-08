Farah klarte ikke sin femte dobbel i avskjedsløpet

LONDON/OSLO (VG) Mo Farah (34) måtte nøye seg med sølvmedalje i sitt siste mesterskapsløp. Muktar Edris (23) fra Etiopia tok gullet på 5000 meter.

Paul Chelimo fra USA sikret seg bronsemedaljen, mens Farah ble hyllet som en gullvinner uansett. Han klarte ikke å skjule skuffelsen etter løpet, men tok runden rundt hele stadion og takket publikum. Briten er enormt populær.

– Jeg ga alt. Jeg hadde ingenting mer å gi, sa Mo Farah til BBC etterpå.

– Det ble en utfordring for mye for Farah, oppsummerte Steve Cram som er ekspert i BBC-studio.

– Jeg var meget godt forberedt til dette løpet, og visste at jeg kom til å slå Mo Farah. Etter 10 000 meteren var han kanskje sliten, og hadde ikke nok til det siste sparket. Jeg var sterkere. Mo har mange seirer, men nå er jeg den neste, sier gullvinner Edris, som gjorde en «Mobot» som tegn på at han er den nye mesteren.

– Det har vært en lang reise, men den har vært fantastisk. Det går liksom ikke helt opp for meg før jeg er her og konkurrerer, og krysser mållinjen. Jeg måtte ha litt tid for meg selv, for å fordøye at dette er over, sier Farah.

Australsk ledelse

Farah hadde med seg familien på en æresrunde etter løpet. Han tok bilder med mange tilskuere, blant dem den tidligere sprintkongen Linford Christie.

Da det gjensto fem runder, fikk australske Patrick Tiernan en solid luke ned til resten av feltet der Farah lå sammen med blant andre Paul Chelimo og Yomif Kejelcha. Og ikke minst tre etiopere.

Tiernan dro mer og mer ifra, men da to runder gjensto brølte det britiske publikumet voldsomt for å hjelpe Farah. Rett etterpå ble Tiernan spist opp av feltet, 600 meter før mål.

Deretter ble det et rotterace mellom Farah og de tre etioperne. Det ble for tøft for briten. Yomif Kejelcha og Slemon Barega endte på henholdsvis fjerde- og femteplass.

– Det er ingen unnskyldning, men det ødela mye for meg. Taktisk måtte jeg forsøke å følge med på alle bevegelsene. De hadde en kampplan; Én av dem kom til å ofre seg. Det var det som skjedde i kveld, og den beste mannen vant. Jeg ga alt, og hadde ikke mer igjen, forklarer Farah.

UTSLÅTT: Mo Farah ble liggende å vri seg i skuffelse på banen etter målgang. Foto: Lucy Nicholson , Reuters

Fem dobler



Farah jaktet sin femte strake dobbeltseier i mesterskap, i det som angivelig er hans siste konkurranse på løpebanen. Nå er det maraton som gjelder.

– Mo Farah har bare ikke farten i bein lenger til å hamle opp med slike utfordrere. Dette er ikke slutten. Mo Farah har en ny utfordring foran seg i maraton, sier Paula Radcliffe, verdensrekordholder i maraton, i BBCs studiosending.

Men først skulle altså baneløpingen avsluttes med stil, det holdt ikke helt inn. 34-åringen vant 10 000 meteren forrige helg, etter å ha blitt hyllet av 60.000 tilskuere runde etter runde.

Den britiske stjernen hadde vunnet 5000 og 10 000 i alle mesterskap (EM, VM og OL) siden OL i London i 2012 der han fikk sitt store, store gjennombrudd.

