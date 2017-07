Fall ødela Ingebrigtsens drøm om gull i junior-EM

Jakob Ingebrigtsen (16) var den store favoritten på 1500 meterfinalen under junior-EM, men gulldrømmen brast da han gikk på trynet på siste runde.

Ingebrigtsen tok seg så enkelt videre fra forsøket for noen dager siden, at han kunne ta seg tid til å «showe» litt på oppløpet. Dermed skrev han seg også opp som en soleklar gullfavoritt under kveldens finaleløp i junior-EM.

Ingebrigtsen, som var den eneste i kveldens felt som har løpt 1500 meter på under 3,40, startet kontrollert, og la seg bakerst i 12-mannsgruppen. Etter 1000 meter begynte han å avansere, og så ut til å ligge svært godt an med tanke på gullet.

Men så skjedde det noe. Med cirka 300 meter igjen til mål, viste TV-bildene plutselig at den norske 16-åringen gikk over ende. Han kom seg raskt på beina, men veien opp til teten var blitt altfor lang.

Ingebrigtsen kom til slutt i mål som nummer åtte, med tiden 3.58,64. Norske Thomas Jefferson Byrkjeland ble nummer seks.

Fikk du med deg? Jakob løper hinderløp mot pappas vilje

– Skade kommer fortere enn lynet



Men kvelden er ikke over for Ingebrigtsen. Etter drøyt tre og et halvt minutts løping i dagens finale, har han rett over to timer og 20 minutter på seg før han igjen skal i ilden.

Klokken 19.45 venter nemlig finalen på 5000 meter. Etter skuffelsen på 1500 meteren, får han altså raskt muligheten til gullrevansje. Men to øvelser med bare noen timers mellomrom, er beinhardt.



– Det høres tøft ut, er den umiddelbare reaksjonen til den tidligere løpedronningen Ingrid Kristiansen (61).

USIKKER: Løpedronningen Ingrid Kristiansen er litt bekymret for Ingebrigtsens hardkjør i EM. Her fra innspillingen av «Mesternes mester» på NRK i 2013. Foto: Nils Bjåland , VG

Hun står med fire VM-gull, og har fremdeles norgesrekordene på 5000 meter og 10 000 meter.

Ingebrigtsen har kvalifisert seg til, og er favoritt i, to finaler til i dette mesterskapet: 5000 meteren, som går i kveld, og 3000 meter hinder (søndag).

16-åringen har vist imponerende form gjennom året og tatt rekord etter rekord, og kvalifisert seg til senior-VM. Den formkurven gjør at Kristiansen tror Jakob Ingebrigtsens EM-plan er mulig å gjennomføre, men hun er nervøs.

– Når han er i så god form, tror jeg ikke det er noe problem for ham idag, men det kan få virkninger senere. Jeg er mest redd for skader. En skade kommer fortere enn lynet, sier hun.

16-åringen selv er ikke veldig bekymret, og skulle aller helst løpt enda en distanse i mesterskapet.

– Jeg visste hva jeg gjorde da jeg valgte å løpe tre distanser, men jeg skulle gjerne løpt 800 meter også, sier han til Stavanger Aftenblad.

Så du? Bolt leverte årsbeste i Monaco: – Igjen er han VM-favoritt

Jakob knuste konkurrentene i forsøket på 3000 meter hinder:

– Vet ikke før man har prøvd

Jakobs far og trener, Gjert Ingebrigtsen, var før helgens usikker på hvordan det knallharde programmet ville slå ut.

– Kan belastningen bli for stor?

– Det vet man ikke før man har prøvd. Hvis han kommer gjennom dette med medaljer, vil det være en stor prestasjon, sa han til NTB tidligere i uken.

– Det er jo et hårreisende program han skal gjennom, men løping er det beste han vet. Det blir nok trening i alle fall, fortsatte han.

Fikk du med deg? Okparaebos VM-plass henger i en tynn tråd

Selv om Kristiansen er bekymret for hvordan så harde konkurranser så tett kan slå ut, regner hun med at teamet rundt Jakob Ingebrigtsen har kontroll på det de gjør.

– Jeg regner med at faren har en plan på det han skal gjøre fremover, så de vet helt sikkert hva de gjør. Men det høres tøft ut, sier hun.