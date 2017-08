Verdensmester Karsten Warholm (21) skrev seg inn i norsk idrettshistorie og er nå en del av et svært celebert selskap.

Ingrid Kristiansen, Hanne Haugland, Trine Hattestad, Grete Waitz, Trond Nymark, Andreas Thorkildsen og Karsten Warholm. Det er de eneste seks som har vunnet VM-gull for Norge i friidrett. Nå tar de av seg hatten for Warholms maktdemonstrasjon i London, Thorkildsen var rørt til tårer etter triumfen.

– Jeg har dårlig stemme nå, det er så stort, det er gøy, altså! Det er gøy. Han gjorde en så jævlig god jobb. han gikk ut hardt og parkerte alle. Og så holdt han hele veien inn. Jeg lurer på om han er for ung til å skjønne hvor bra han har gjort det, sa Andreas Thorkildsen i et intervju med NRK.

– Dette er årets idrettsutøver i Norge. Uansett, slår Thorkildsen fast.

Les også: Hekkelegenden frykter Warholm har brent kruttet

– Han var uredd, det er sånne utøvere vil vi ha. Han ga gass fra første sekund og det stresset konkurrentene. Han bare gjorde jobben selv og tok rotta på de andre. Helt rått, sier Ingrid Kristiansen til VG.

– Det er kjempemorsomt. Det var hyggelig for norsk friidrett og utrolig gøy for Karsten. Vi satt og heiet hjemme i stua. Karsten er jo helt rå og nå kan han jo bare fortsette, sier Trine Hattestad til VG.

Hun ble verdensmester i spydkast i 1993 i Stuttgart og fire år senere i Athen.

– 21 år er en superfin alder å slå gjennom på. Hekk er en vanskelig øvelse, men han holdt ut. Det var så imponerende. Det er så mye som kan virke inn på fremtiden, at han må ta vare på denne kvelden, fortsetter 51 år gamle Hattestad.

VIKING: Karsten Warholm ble historisk i London. Foto: Kirill Kudryavtsev , AFP

– Tenk at lille Norge gjør det så bra i en idrett som er så unorsk. Dette trengte norsk friidrett, sier Kristiansen.

Da Warholm var ett år gammel tok Hanne Haugland (49) VM-gull i Athen i 1997 på høyde. 20 år senere var hun på tribunen i London og fikk se Warholm storme først over målstreken.

Les også: Clement benekter psykologisk spill før Warholm-duell

– En helt rå prestasjon. Utrolig gledelig for Karsten, trener Lars Olav, hele norsk friidrett og norsk idrett. Jeg hadde en god følelse på at dette kunne gå helt til topps. Han imponerer med kombinasjonen av ydmykhet til oppgaven og offensivitet til utfordringen, sier Haugland til VG.

– Jeg satt med frysninger, sier Trond Nymark, kappgangverdensmesteren som fulgte Warholms løp fra et hotellrom, med to sovende under ved sin side. Derfor kunne han ikke brøle for høyt.

– Hva imponerer deg mest med prestasjonen?

– Det at han har taklet å være favoritt. Han har vist jevn fremgang hele sesongen, og så klarer han å bli aller best når det gjelder som mest, i mesterskapet.

Nymark la også merke til noe i seiersintervjuet på NRK:

– Det første han nevner er hjemstedet Ulsteinvik, som har vært med på å gjøre Warholm til den han er. Det sier mye om ham.

Les også: Sykdom herjer i VM-leiren

Saken oppdateres!