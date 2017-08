Clement benekter psykologisk spill mot Warholm

LONDON (VG) Kerron Clement (31) gliser når han får høre at Karsten Warholm (21) mener den amerikanske stjernen har sluttet å prate til ham. Onsdag er de to medaljefavoritter i VM-finalen av 400 meter hekk.

– Jeg er ikke psykolog har ikke tid til «mind games», jeg fokuserer bare på meg selv og ser frem til finalen, sier Clement til VG.

31-åringen har personlig rekord på 47,24 - satt for 12 år siden. Han har to VM-gull på distansen, fra 2007 og 2009, og han sikret seg OL-gull i Rio for et år siden. Amerikaneren står bokført med årsbeste i verden på distansen med 48,02, fra nettopp Queen Elizabeth Olympic Park i London 9. juli – samme sted VM arrangeres.

Han er den store stjerna på 400 meter hekk. Og nå trues han av en norsk 21-åring, som slo ham på Bislett i juni. Da satte Warholm sin personlige rekord på 48,25, og Clement var ikke skikkelig i gang med sesongen.

– Han er revansjelysten, tror jeg. Han er ikke så gira på å snakke med meg, så ... Det spørs om det blir verre etter finalen, vi får se, sa Warholm til NRK etter at finaleplassen var sikret.

Norge har ikke tatt en medalje i friidretts-VM siden Andreas Thorkildsen sikret seg sølv i spyd i 2011. To år tidligere sikret samme mann gull, og etter at han la opp har Thorkildsen blant annet brukt tiden på å trene Warholm i styrke. Kanskje det er akkurat det som vipper marginene Warholms vei i finalen ...

Semifinaleduell

I semifinaleheatet i går kveld løp Clement og Warholm mot hverandre, og hadde de to beste tidene av alle i de tre heatene. Clement med 48,35, og Warholm med sterke 48,43. Warholm ledet ganske klart på oppløpet før han ble tatt igjen av Clement og kontrollerte inn til andreplass.

– Jeg gikk hardt ut som jeg alltid gjør, og jeg synes det var greit å ha det forspranget inn på oppløpet Jeg tenker ikke så mye på enkeltpersoner før finalen, for der vil ingen spare på noe, oppsummerte Warholm for norske journalister etterpå.

Han var tydelig fornøyd, og er stinn av selvtillit. Men til tross for en fantastisk sesong, så har han hele tiden vært klar på holde seg selv litt nede.

– Det gjelder å være litt ydmyk oppe i det hele. Jeg er sikret en åttendeplass, og så får vi ta det derfra, sier Warholm om medaljesjansene.

At den største stjerna av alle angivelig prøver å teste ham litt psykisk, ser ikke ut til å ha noen betydning. Og overfor VG lirer Clement også av seg noen høflighetsfraser om konkurrenten:

– Han er en glimrende atlet, han er en glimrende atlet. Og veldig rask ... Men jeg må fokusere på meg selv, sier Clement og kikker raskt bort på Warholm som står et par meter unna.

– Jeg trener med og konkurrerer mot så mange unge utøvere. Det motiverer meg veldig, og sørger for at jeg holder meg på hugget. Det er fantastisk å ha muligheten til å kjempe om et nytt gull, sier Clement.

REGJERENDE OL-MESTERN: Kerron Clement har to VM-gull og ett OL-gull på distansen fra før. Her viser han stolt frem gullet i Rio. Foto: Damien Meyer , AFP

– Du vil vel ha revansje for tapet på Bislett Games også?

– Min revansje er å få en gullmedalje i finalen. For å være helt ærlig, så har jeg mer enn nok med å fokusere på meg selv.

– Ser du på Warholm som din argeste konkurrent onsdag kveld?

– Alle i finalen er farlige motstandere, og jeg tar ingenting for gitt. Jeg er nødt til å yte mitt aller beste, sier Clement og rusler garderoben.

Dette er de øvrige finalistene på 400 meter hekk, med semifinaletid i parentes: TJ Holmes (USA, 49,12), Kariem Hussein (Sveits, 49,13), Juander Santos (Den dominikanske republikk, 48,59), Kemar Mowatt (Jamaica, 48,66), Abderrahman Samba (Qatar, 48,77) og Yasmani Copello (Tyrkia, 48,91).