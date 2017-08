Bolt i natt: – Ikke slik jeg ville avslutte

LONDON/OSLO (VG) Det ble en trist avslutning på en fantastisk karriere for Usain Bolt (30). Han rakk knapt å starte sin etappe på 100-meterstafetten.

– Hei folkens! Det var ikke slik jeg ville avslutte mesterskapet, hvis dere skjønner hva jeg mener. Men hva kan jeg si. Jeg la alt igjen på banen og jeg ga alt, som alltid, sier Bolt på en Snapchat-melding han har lagt ut i natt.

Klippet viser at han ligger på en massasjebenk, og får pleie for strekken på baksiden av låret. Mens konkurrentene løp i mål, ble han liggende på banen.

– Nå får jeg behandling. Jeg vil takke alle som kom for å se og støtte, jeg beklager at jeg ikke fikk tatt farvel. Jeg vil være på stadion i morgen og si takk og farvel, sier Bolt.

Jamaica lå an til å være med i medaljekampen på 4x100 meter-stafetten etter at Omar McLeod, Julian Forte og Yohan Blake hadde tatt sin runde. USA og Storbritannia lå også langt framme.

– Det var ikke sånn her det skulle ende for Bolt. Jeg har ikke fått pratet med Bolt ennå fordi han gikk for å få behandling. Det er en katastrofe, forferdelig, sa Julian Forte, mannen som vekslet med Bolt, til svenske TV4 sent lørdag.

Så kom antiklimakset for Jamaica. Superstjernen Bolt rakk så vidt å løpe noen meter før han så ut til å bli strekkskadet. 30-åringen gikk i bakken i det som var hans siste mesterskapsløp før han legger opp.

– Hjerteknust



HJELP: Usain Bolt til høyre får hjelp til å komme seg opp etter den triste avslutningen på karrieren. Foto: Tim Ireland , AP

Dermed løp Storbritannia inn til sitt første gull på øvelsen noen gang foran USA og Japan.

– Vi er hjerteknust, og ville ikke at det skulle ende som dette. Men ting skjer. Vi ville gi han og fansen en god oppvisning. London er også på en måte hans andre hjem, sier lagkamerat Omar McLeod ifølge NRK.

Bolts karriere ender dermed med åtte OL-gull og elleve VM-gull. På hans siste 100 meter tidligere i mesterskapet ble han nummer tre, da Justin Gatlin vant til skuffelse for publikumet.

Skylder på arrangøren

Yohan Blake kom med kritikk til VM-arrangøren etter løpet. Han mente det var for kaldt der løperne varmet opp i forkant.

– Det er en tragedie å se en legende som han ende sin karriere på den måten, sier Blake til NRK.

Det var rundt 18 grader i London lørdag kveld.

– Jeg tror det påvirker alt. Det er der vi hviler og varmer opp. Jeg liker det ikke. Bolt sa noe om det til en av guttene. Dette gjør meg trist både som venn og lagkamerat, sier Blake videre.

Enkelte sammenlignet Bolts sitt kjedelige karrierepunktum med tidligere fotballspiller Zinédine Zidane, nå Real Madrid-trener. Zidane ble utvist i ekstraomgangene under VM-finalen mot Italia i 2006. Italienerne vant senere på straffer.

PS! Jamaicaneren gir seg som friidrettsutøver i visshet om at han har verdensrekorden på både 100 (9,58) og 200 meter (19,19).