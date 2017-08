Amalie Iuel måtte lukke Snapchat-kontoen sin etter «grove snaps»

(SØRENGA) (VG) På kort tid har det lovende friidrettstalentet Amalie Iuel (23) blitt et kjent fjes. Men noe av oppmerksomheten skulle hun gjerne vært foruten.

I mars smadret hun den 26 år gamle norske rekorden på 400 meter med tiden 51,81. Under en måned senere forbedret hun den norske rekorden på 400 meter hekk, noe som også var årsbeste i verden.

Suksessen på tartandekket har gitt Amalie Iuel mye oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt.

Men 23-åringen har også opplevd oppmerksomhetens bakside, blant annet da hun måtte stenge Snapchat-kontoen fra offentligheten.

– Jeg måtte lukke den. Jeg fikk ganske mange «grove snaps» av tilfeldige folk, så jeg måtte sette den på privat, sier Iuel til VG.

Hva slags bilder og meldinger hun har mottatt vil hun ikke gå i detalj på.

– Men du kan kanskje tenke deg til det, ler hun, og legger til:

– Det er hyggelig å få tilbakemelding når jeg har løpt og sånt, men akkurat den oppmerksomheten hadde jeg fint klart meg uten.

Flytter hjem til Norge

I 2006 flyttet Amalie Iuel fra Norge til Namibia. Siden den gang har hun bodd i Pakistan, Dubai, Thailand og USA.

Etter fire år bytter hun ut solfylte Los Angeles med Norge. I vinter betyr det innetrening på Bislett og i Valhall, men foreløpig nyter 23-åringen den norske sommeren.

– Det er digg. Nå har vi vært veldig heldige med været også, og da er det deilig å trene her hjemme, sier Iuel.

JAKTER LEILIGHET: Amalie Iuel er på leilighetsjakt i Oslo. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Hun er født i Danmark, men flyttet til Norge med familien da hun var 2,5 år gammel. Det er imidlertid Norge hun omtaler og føler som «hjemme».

Les også: Karsten Warholm nekter stjernestempel

Her kan hun trene og jobbe tettere på sin nye treningsgruppe, som består av trener Leif Olav Alnes, Karsten Warholm og Elisabeth Slettum.

– Jeg stortrives. Vi fullt fokus når vi løper, men det å ha det gøy mens man holder på er veldig viktig. Både Karsten, Leif Olav og Elisabeth sprer veldig mye energi alle sammen, sier Iuel.

– Det er mye mer åpent for dialog og innspill her. Trenerne i USA liker ikke om det blir stilt spørsmål. Det er «my way or the highway». Siden vi er en liten treningsgruppe, har Leif Olav mye mer tid til hver enkelt, forklarer hun.

På trening er konkurranseinstinktet enormt, selv når det er snakk om lettbeinte dueller i bordtennis før trening.

– Hun og Karsten er veldig like sånn. De har begge et ekstremt konkurranseinstinkt og hater å tape, sier trener Leif Olav Alnes.

Kaggestad spår verdenstoppen

PÅ REKORDJAKT: Amalie Iuel håper å sette ny norsk rekord under årets VM. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Om få uker skal Amalie Iuel løpe i VM. Med tidlig formtopp som følge av skolemesterskapet i USA, har ikke 23-åringen store mål om å hevde seg blant eldre og mer rutinerte løpere allerede i dette mesterskapet.

Fredag meldte TV 2 at Iuel skal gjøre som Karsten Warholm gjorde i U23-EM løpe både 400 meter og 400 meter hekk.

– Det hadde vært gøy å sette personlig rekord og kanskje komme til en semifinale. Med personlig rekord blir det også norsk rekord, så det hadde vært gøy, sier Iuel til VG.

Les også: Mamma om «wonderboy» Karsten: – For oss er han gutten vår

Johan Kaggestad mener at Iuel har alle forutsetninger for å lykkes innenfor friidretten. Han understreker viktigheten av å komme inn i et godt miljø og jobbe tett på sin nåværende trener, Leif Olav Alnes, som han omtaler som «kanskje den beste man kan få».

– Hun har alle muligheter til å snuse på verdenseliten. Hun virker råsterk. Det jeg har sett av det fysiske og måten hun løper på, kan jeg ikke skjønne at enn at hun kan nå verdenstoppen, sier Kaggestad.

Selv er Amalie Iuel forsiktig med å sette seg mål. Hun er imidlertid klar på at hun ønsker å «nå så langt som mulig».

– Det er en veldig lang prosess og jeg må bare være tålmodig. Hvis man ser på det som er i verdenstoppen på 400 meter hekk er de aller fleste eldre. Karsten Warholm er unntaket der, sier Iuel.