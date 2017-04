Fra «brutalt og demotiverende» til årsbeste i verden

Amalie Iuel (22) har gjort noen små endringer før VM-sesongen 2017. Det kan allerede ha vist seg at det har vært lurt.

2016-sesongen beskriver Iuel som en lang kamp for til slutt å få se 55-tallet.

Lørdag sesongåpnet 22-åringen på distansen 400 meter hekk med tiden 55,38. Over fire tideler bedre enn Iuels tidligere norske rekord. Ingen i verden har løpt fortere i 2017.

– Jeg har hatt en tendens til å åpne for hardt, så fokuset mitt var å holde meg rolig for å ha mer å gi på slutten, sier Iuel til VG mens hun sitter på bussen på vei vekk fra Bernie Moore Stadium i Louisiana

– Tanken var å få til en god sesongåpning, og jeg følte det var et greit løp. Men da jeg så tiden ble jeg ganske overrasket. At jeg satte personlig rekord i sesongåpningen er helt utrolig gøy, sier Iuel.

I mars: Iuel smadret 400 meter-rekorden

Nytt mål: færre mål

2017 er VM-sesong. Mellom den 5. og 13. august er London vertsby for høydepunktet i Iuels friidrettsår.

En lang 2016-sesong, samt småskader på høsten i fjor, gjorde at 22-åringens innendørssesong ble kort og tøff.

– Jeg kom mye senere i gang med treningen enn tidligere, og innendørssesongen var ganske brutal og litt demotivertende. Jeg lå veldig langt etter mange andre. Men det var kanskje bra for meg. Jeg har ofte gjort det bra i innendørssesongen, før jeg har bommet utendørs, reflekterer Iuel.

På spørsmål fra VG om hvilke mål Iuel har satt seg for sesongen, svarer hun at hun «prøver å unngå og sette for mange».

– Er det noen grunn til det?



– Når jeg setter for mange mål blir jeg altfor gira og tenker mer på tidene enn det jeg egentlig skal gjøre. Jeg har forsøkte å fokusere mer på selve løpet, og det jeg skal gjøre hvert steg av løpet, sier Iuel om endringen etter 2016-sesongen.

Hun svarer med et bekreftende «ja» på om målet om færre mål kom som et resultat av 2016-sesongen.

Jaget etter OL-kravet endte først med jubelbilder under EM i Amsterdam, da 22-åringen klokket inn på 55.90 og sikret OL-billett og EM-semifinale.

Så kom en nedtur.

– Etter at jeg klarte det, følte jeg egentlig at det bare gikk nedover, sier Iuel.

Husker du: Jubel etter at OL-billetten var i boks

En annen hekkeløper, talentet Karsten Warhold, har vært på trening med Andreas Torkhildsen.

Nå starter finpussen

Med færre tanker om tider og mål var lørdagens personlige rekord hennes andre på kort tid. Iuel klokket nylig inn til personlig rekord på 400 meter, da uten hekker på veien mot mål.

To rekorder som beviser at formen er lovende. Det gir arbeidsro.

– Det er utrolig godt og gøy å levere de tidene tidlig i sesongen. Nå kan jeg bare fokusere på å finpusse løpet, og ikke tenke så mye på tid, sier Iuel, før hun fortsetter:



– Det at jeg ligger såpass bra an nå, gjør meg trygg på at jeg har mer inne. Det er mange deler av løpet jeg kan finpusse på og gjøre enda bedre. Så lenge jeg har små ting å fikse på utover, så tror jeg at det kan gå enda fortere etter hvert.

To av tingene hun skal «fikse på» er å holde femten steg mellom hver hekk enda lenger i løpet, samt å gå «penere» over hekken med feil ben.

– I dag holdt jeg femten steg til femte hekk. Jeg mener at jeg bør kunne klare å holde det til åttende. Da får du mer flyt. Skifter du over til seksten blir stegene kortere. Man kan bli litt trippende og det bremser, beskriver hekkeløperen, før han avslutter:

– Det er snakk om flyt.