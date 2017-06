Flykrøll stopper Ingebrigtsen-brødrene

Et innstilt fly gjør at verken Filip eller Jakob Ingebrigtsen kommer seg til Finland for å løpe for Norge i lag-EM.

De to måtte sammen med Camilla Ziesler trekke seg fra mesterskapet i Vaasa etter at flyet de tre skulle reise med ble kansellert lørdag morgen. Trioen skulle reist med Air Berlin fra Zürich til Berlin klokken 06.20, men flyet ble innstilt.

Dermed kan «mannefallet» ødelegge Norges sjanser i lag-EM.

– Hvordan dette løses i forhold til å sette inn reserver er noe vi i NFIF er i dialog med det europeiske friidrettsforbundet EA om, men akkurat nå ikke har noe svar på, opplyser Norges Friidrettsforbund lørdag morgen.

I Finland var Filip Ingebrigtsen favoritt på 1500 meter, distansen han ble europamester på i fjor. Lillebror Jakob Ingebrigtsen skulle prøve seg på 5000 meteren.

Camilla Ziesler, som trener med Team Ingebrigtsen, skulle i aksjon på 3000 meter i Finland.

Åtte av de ti norske utøverne som var i aksjon i gårsdagens kvalifiseringsheat i European Team Championships tok seg videre til finalene som går i dag og i morgen.