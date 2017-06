Flykrøll stopper Ingebrigtsen-brødrene: – Fortvilet situasjon

Et innstilt fly gjør at verken Filip (24) eller Jakob (16) Ingebrigtsen kommer seg til Finland for å løpe for Norge i lag-EM.

De to måtte sammen med Camilla Ziesler trekke seg fra mesterskapet i Vasa etter at flyet de tre skulle reise med ble kansellert lørdag morgen. Trioen skulle flydd med Air Berlin fra Zürich til Berlin klokken 06.20, men flyet ble innstilt.

De tre kunne kommet seg til Finland i løpet av dagen, men ikke helt frem til Vasa. Dermed kan «mannefallet» ødelegge Norges sjanser i lag-EM denne helgen. Fra før av har nemlig Isabelle Pedersen og Vladimir Vukivevic meldt forfall. I verste fall rykker Norge ned en divisjon.

– Det er en fortvilet situasjon. Vi sto opp og kjørte til Zürich klokken 02.30 i natt. Da utøverne skulle sjekke inn fikk de bare beskjed om at flyet var innstilt. Noen forklaring har vi ikke fått, sier trener Gjert Ingebrigtsen som fulgte trioen til flyplassen.

– Hvordan dette løses i forhold til å sette inn reserver er noe vi i NFIF er i dialog med det europeiske friidrettsforbundet EA om, men akkurat nå ikke har noe svar på, opplyser Norges Friidrettsforbund lørdag morgen.

Problemet til forbundet er at fristen for å melde inn det endelige laget gikk ut i går formiddag.

– Får vi anledning til å sette inn reserver så har vi løpere som er klare til å gjøre en jobb, får vi ikke det må vi bare telle opp søndag kveld og se hvordan vi ligger an poengmessig. Med disse forfallene svekkes jo mulighetene våre, innrømmer kommunikasjonsrådgiver Morten Olsen i friidrettsforbundet.

I Finland var Filip Ingebrigtsen favoritt på 1500 meter, distansen han ble europamester på i fjor. Lillebror Jakob Ingebrigtsen skulle prøve seg på 5000 meteren. 16-åringen skulle også kvalifisere seg til junior-EM i Italia på nettopp denne øvelsen i Finland.

Camilla Ziesler, som også trener med Team Ingebrigtsen, skulle i aksjon på 3000 meter i Finland.

Nyopprykket



Åtte av de ti norske utøverne som var i aksjon i gårsdagens kvalifiseringsheat i European Team Championships tok seg videre til finalene som går i dag og i morgen.

Norge rykket opp i friidrettens 1. divisjon før denne sesongen. I Finland konkurrerer Norge mot Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Irland, Portugal, Romania, Sveits, Sverige og Tyrkia i lag-EM.