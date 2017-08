Kristiansen lurte på om Ingebrigtsen «hadde sovnet» i finalen

Tidligere verdensmester Ingrid Kristiansen (61) hyller Filip Ingebrigtsens bronseløp, roser viljestyrken hans, men innrømmer at hun var bekymret for at løpet var kjørt lenge før mål.

– Dette var magisk! Jeg er stor fan av de Ingebrigtsen-brødrene. De er så kule, offensive i hodet og det er aldri noen syting, sier Ingrid Kristiansen til VG.

61-åringen – med VM-gull på 10.000 meter i 1987, og som har notert seg for fem verdensrekorder i baneløp – fulgte naturligvis Ingebrigtsens bronsebragd søndag kveld.

– Noe av det største



Løpsutviklingen var hun imidlertid ikke så begeistret for. Hun fikk se tre offensive kenyanere i Elijah Motonei Manangoi, Timothy Cheruiyot og Asbel Kiprop stikke fra resten av feltet. Da så veien opp til pallplass lang ut for nordmannen.

– Da de fra Kenya dro i fra midtveis lurte jeg på om han hadde sovnet. Jeg ble litt redd, men så bare angrep han fremover. Det er så kult at han turte å gjøre det, veldig imponerende, svarer Kristiansen.

Enden på visa ble at Ingebrigtsens avslutning førte ham forbi Kiprop og inn på bronseplass. Den siste runden var knallsterk.

– Det å ta en medalje på 1500 meter er noe av det største du kan gjøre i friidrett. Mellomdistanse løpes av alle på kloden, sier tidligere friidrettstrener - og nåværende sykkeleksperten i TV 2 – Johan Kaggestad til VG.

Ypperste verdenseliten



IMPONERT: Ingrid Kristiansen, her fra innspillingen av «Mesternes mester» i 2013. Foto: Nils Bjåland , VG

Hverken Kristiansen eller Kaggestad synes det er enkelt å rangere Ingebrigtsens prestasjon opp mot andre gull- eller medaljebragder i norsk idrettshistorie. Henrik Ingebrigtsen er imidlertid klar i sin sak.

Han utbrøt nemlig overfor NRK at lillebrorens bronseløp «var den største idrettsprestasjonen i Norge siden Vebjørn Rodals OL-gull».

– Sånt er alltid vanskelig. De står helt likt for meg, men 1500 meter for menn er det utrolig mange som holder på med i verden. Det er ikke like mange som løper hekk, sier Kristiansen.

Kaggestad vil på sin side ikke sammenligne de norske friidrettsprestasjonene.

– Men at det er stort å få medalje på 1500 meter er jeg helt enig med Henrik i. Det har hengt ved den øvelsen at det er den ypperste å vinne. Filip Ingebrigtsen er i den ypperste verdenseliten på den vanskeligste distansen å få medalje på. Alle kan drive med 1500 meter – du trenger ikke shorts engang! sier Kaggestad.

HYLLER INGEBRIGTSEN: TV 2-ekspert Johan Kaggestad, her avbildet i forbindelse med kanalens Sotsji-OL-planer i 2014. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Mulig å bli best



Filip Ingebrigtsen følte han kunne tatt gullmedalje i kamp mot kenyanerne, som stakk tidlig under 1500 meter-finalen søndag kveld. Men han ble med egne ord «bokset» - det vil si «sperret» inne – av den kenyanske trioen.

Inne i den siste runden tok han opp kampen og ble nummer tre. Nå tror Johan Kaggestad mellomste bror Ingebrigtsen har mye mer å fare med allerede om ett år.

– Han har en fantastisk arbeidsøkonomi og en del andre egenskaper også. Henrik brøt isen og Filip er et enda større talent enn Henrik.

– Han sa han var skuffet over at han ikke fikk heng på kenyanerne med en gang. Det er noe med de brødrene der. De tar bronsemedalje og gleder seg over det, men de vet at det faktisk er mulig å komme enda to hakk opp, sier Kaggestad – og refererer til bronsetiden på 3.34,53 minutter.

– Det er ikke lenge til han løper 3.30 minutter på 1500 meter. Det er bare ett år til med solid trening.

En slik tid ville i hvert fall slått knock out på gullvinner Manangois 3.33,61 søndag kveld...