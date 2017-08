Ingebrigtsen lett til finale: – Føles konge

LONDON (VG) Filip Ingebrigtsen (24) er klar for finale på 1500 meter etter at han kontrollert kom seg videre fra semifinaleheatet.

Dermed kjemper 24-åringen om medalje i finalen søndag klokken 21.30.

– Det føles konge. Jeg har jobbet hardt for dette og det er mange som har stått på. Jeg må bruke anledningen til å takke alle dem, sier Ingebrigtsen til NRK.

Da han møtte resten av det norske pressekorpset utdypet han litt mer hvordan heatet utartet seg.

– Jeg brukde de tre første rundene på å bygge opp litt spenning, og ventet bare på at det skulle smelle, men det var halv pedal. Jeg trykte ikke skikkelig, jeg hadde en som har løpt på 3.28 foran meg, sier det norske medaljehåpet stinn av selvtillit.

Han sikter til Elijah Motonei Manangoi fra Kenya, som har årsbeste. Han vant da også semifinaleheatet foran landsmannen Asbel Kiprop. Ingebrigtsen jublet litt før han kontrollert passerte målstreken til tredjeplass.

– Jeg er i en sånn modus at det blir en eksplosjon i lettelse, glede og alt over at jeg er videre til en finale, sier han om feiringen.

– Hvor mye mer kunne du ha gasset på?

– Jeg kunne i alle fall ha gasset på mer, men som i Rio så gjelder det å lage seg en luke der man kan gi på. Det er viktig å ikke komme i mål å tenke at jeg kunne ha løpt raskere.

– Taktikken i finalen blir å komme først i mål, og legge opp hele løpet etter det. Meg må ta vurderinger underveis, og kan ikke planlegge for mye.

Storfornøyd trenerpappa



Taktikken fredag kveld var at han gikk rett opp i ledelsen på kontrollert måte. Sandnes-mannen lå hele veien blant de fremste og fikk en relativt billig reise i et felt der de som vanlig var en del knuffing. I mål var Ingebrigtsen nummer tre på tiden 3:40,10.

– Jeg tok en vurdering de siste 200 meterne om jeg skulle tørre å ligge inne ved lista, eller om jeg skulle søke litt ut. Men i og med at han hadde verdens beste tid i år, så tok jeg en kalkulert risiko ved å ta ryggen der, sier Filip.

– Det der var konge. Du ser nå at ham er nøyaktig der han skal være. Filip har løpt på seg masse selvtillit. Du ser at for han er det her en finale, og du ser hvor glad han er når han kommer over målstreken. Han lyktes med det taktiske, og det har vært litt stang ut i lang tid, sier pappa Gjert Ingebrigtsen til VG etter semifinalen.

– Det er en del knuffing i feltet som vanlig?

– Ja, men han holder seg i ro. Jeg ser at han neste blir for utålmodig der en stund, men så klarer han å bite tennene sammen og holde seg i ro. Han kunne gjort noe dumt der, men biter tenne sammen, beskriver Gjert.

– Han er i kalasform. De skal stå tidlig opp for å slå ham på søndag. Jævlig tidlig opp, advarer en meget ivrig far før finalen.

Senior gjør ingen forsøk på å skjule sin begeistring, og er enormt fornøyd med den regjerende europamesteren.

– Nå blir det medalje, nå blir det medalje! roper han til storebror Henrik Ingebrigtsen.

– Iskald



Sistnevnte er litt mer forsiktig i sine analyser:

– Filip ble litt sperret inne, men det er ikke noe i veien med hans form. Jeg tror ikke ham hadde noe melkesyre etter løpet. Filip gjorde en ganske bra jobb og var iskald, sier bror Henrik Ingebrigtsen (26) til VG.

26-åringen er skadet, men med som støttespiller.

– Blir Filip nummer tre eller bedre i finalen går det greit. Han må være på rett plass når det går. Forskjellen på dette og på søndag, er at når toget går på søndag går det maks. I dag var det bare for å gå videre, sier Henrik.

– Medaljekamp



Eldstebror Ingebrigtsen spår at broren kan snuse på en medalje søndag.

– Det er veldig åpent. Hvis Filip springer som i dag eller i bedre er han helt klart i medaljekampen. Han ser jævlig bra ut, melder bror Henrik.

Elijah Motonei Manangoi og Asbel Kiprop løp i mål rett foran, men Ingebrigtsen hadde full kontroll hele veien.

– Det gikk senere i dag. Jeg hadde desto mer igjen på slutten. Jeg ventet på at Manangoi skulle ta i litt, men jeg vet ikke hvor mye han tok i, sier Filip Ingebrigtsen.

– Hva kan du klare i finalen?

– Jeg har aldri svart ingen kommentar, så jeg tar den nå, svarer en selvsikker Ingebrigtsen.

På forsøksheatet torsdag hadde 24-åringen også stålkontroll med tiden 3.38,46 - tredje beste tid både i heatet og totalt.

Ingebrigtsens personlige rekord på øvelsen er 3:32,43. Av finale utøverne har Elijah Motonei Manangoi fra Kenya beste personlige rekord på 3,28,80.

PS! Verdensrekorden er på 3:26,00 fra Hicham El Guerrouj i 1998.