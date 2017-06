Ingebrigtsen-brødrene droppet Norge-stevne etter ekstremvarsel

Jakob (16) og Filip (24) Ingebrigtsen skuffet publikum og arrangøren i Kristiansand ved å droppe sørlandsbyens Grand Prix-stevne fordi pappa og trener Gjert fryktet et varslet uvær – som aldri kom.

– Det stemmer, det. Det var synd. Trist for arrangøren og publikum. Jeg skulle ønske vi hadde vært flinkere med dialogen, sier Finn Kollstad i arrangementskomiteen for Grand Prix-stevnet i Kristiansand onsdag.

5000 i Roma Karoline Bjerkeli Grøvdal (26) er eneste norske deltager i Romas Diamond League-stevne torsdag. Hun løper 5000 meter med start klokken 21.40 på Olympiastadion, i et meget sterkt felt.

– Jeg snakket med Gjert (Ingebrigtsen) mandag. Da var det kommet et ekstremvarsel, og han sa at han ikke ville sende gutta på grunn av det. Det ble ikke ekstremvær. Det var gode forhold, forklarer Kollstad som også er leder og hovedtrener i Kristiansand løpeklubb.

– Innafor



Forholdene var så gode at Sigrid Borge (21) satte personlig rekord og klarte VM-kravet (61,40) i spyd med 61,72 meter.

Friidrettsforbundets toppidrettssjef, Håvard Tjørhom, var til stede under elitestevnet i Kristiansand onsdag ettermiddag og kveld. Han bekrefter at forholdene var «greie», og viser til at værsystemet – regn og stormbygene – «beveget seg» lenger østover og dermed ikke ville ha truffet stevnets hovedattraksjon, Ingebrigtsen-brødrene.

Hvis de altså hadde vært der.

– Det er riktig at de tok en avlysning. Men de vurderte det tett opp til avreisetidspunktet. Det satt langt inne. Det vet jeg, og jeg synes det er innenfor å gjøre det. De balanserer hele tiden på en knivsegg, sier Håvard Tjørhom og sikter til den kjente løpertrioens stramme konkurranseopplegg.

Europamester Filip skulle etter planen løpe 800 meter i Kristiansand, Jakob 5000 meter med mål om å klare kvalifiseringstiden til U20-EM i Italia 20. til 23. juli.

De to løp et gateløp over en engelsk mile (1609 meter) i sentrum av Roma søndag. Filip vant med tiden 3.59,13, Jakob ble nummer tre med 4.00,71.

Gammelt krav



Neste torsdag er de klar for Bisletts Diamond League-stevne, sammen med storebror Henrik (26).

– Tanken har hele tiden vært at de skulle være med. Da det ble planlagt i fjor høst, var det et krav at stevnet måtte være onsdag for at de skulle komme, sier Finn Kollstad i Grand Prix-stevnets arrangementskomité.

VG har torsdag ikke fått kontakt med Gjert Ingebrigtsen. Men han fortalte i forrige uke at han i fjor høst overfor arrangøren sa nettopp det; stevnet måtte legges til 7. juni for at guttene hans skulle en sjanse til å komme til Kristiansand-stevnet.

– Vi har ingen avtale med Kristiansand. Men det passer godt inn i opplegget, med en hardøkt åtte dager før Bislett, sa Gjert Ingebrigtsen.

– Utad kan det virke som om de gir blaffen. Men de har alltid vært flinke til å stille opp til stevner i Norge. De leverer sportslig og snakker med folk. Samtidig prøver vi også å «fordele» profilene våre rundt omkring på stevnene (i Norge). Vi prøver å backe dem opp.

– Men jeg har forståelse for beslutningen de tok nå, sier toppidrettssjef Håvard Tjørhom i Norges Friidrettsforbund.