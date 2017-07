Okparaebos VM-plass henger i en tynn tråd

For første gang på ti år kan friidretts-VM gå uten sprinteren Ezinne Okparaebo (29).

Hun har vært Norges ubestridte dronning på 100-meter de siste årene, men nå henger Ezinne Okbaraebos VM-sjanser i en tynn, tynn tråd.

Hun er fremdeles fire tideler bak VM-kravet på 11.26 i et godkjent løp, få dager før Norges Friidrettsforbund presenterer troppen som skal til London i starten av august.

Nå har hun kun ett løp igjen før toget går.

Disse har greid VM-kravet Sigrid Borge (spyd)



Karoline Bjerkeli Grøvdal (1500 meter/5000 meter)



Filip Ingebrigtsen (1500 meter)



Amalie Iuel (400 meter)



Håvard Haukenes (50 km kappgang)



Isabelle Pedersen (100 meter)



Karsten Warholm (400 meter)



Jakob Ingebrigtsen (3000 meter hinder)



Hedda Hynne (800 meter)



Jonathan Quarcoo (200 meter)



Martin Roe (mangekamp)

Sondre Nordstad Moen: Kvalifisert til maraton, men satser nå på baneløp. Gjør et siste forsøk på VM-kravet på 5000 meter lørdag

Henrik Ingebrigtsen: Skadet, skal ikke til VM

Norges tropp til VM annonseres mandag 24. juli.

Om hun da ikke greier å presse ned tiden nok, er siste sjanse en invitasjon fra Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF). Men det er ingen garanti for Norges raskeste kvinne gjennom tidene.

– De som blir invitert er ikke automatisk invitert fra vår side, forteller toppidrettssjefen i Norges Friidrettsforbund, Håvard Tjørhom, til VG.

Vil gi de unge sjansen

Friidrettssjefen vil helst ha med yngre utøvere, hvis de skal sende ikke-kvalifiserte folk til London.

– Om kravet er en hindring må vi se hvilken utviklingsprosess de er i. For en ung utøver kan et slikt mesterskap være en god læringsarena, mener han.

Det er ikke godt nytt for 28 år gamle Okparaebo, som satte personlig og norsk rekord under OL i London for fem år siden.

Hun ble vraket fra landslaget og mistet stipendet fra Olympiatoppen før sesongen, etter et skuffende OL i Rio.

– Tar dere med Ezinne om hun blir invitert?

– Vi må ta en vurdering på dem som får en invitasjon, svarer Tjørhom.

Siste sjanse lørdag

Tonen er en helt annen når han får spørsmål om en annen utøver som også håper å komme til VM via bakveien.

For den 22 år gamle diskoskasteren Sven Martin Skagestad, som tok gull i U23-EM, står VM-døren på vidt gap. Selv om han mangler én meter og tre centimeter på kravet denne sesongen, er det svært sannsynlig at han blir invitert av IAAF.

– Sven Martin er soleklar. Han har vunnet U23-mesterskap, og det er en helt naturlig fortsettelse å være med i VM, sier friidrettssjefen.

FORAN I KØEN: Sven Martin Skagestad (22) loves VM-plass, om invitasjonen fra IAAF kommer. Her under Bislett Games tidligere i sommer. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

VG har vært i kontakt med Okparaebo, som ikke ønsker å uttale seg, eller røpe detaljer om de neste dagene, før jakten på VM-kravet er over.

Tjørhom bekreftet derimot at hun skal løpe lørdag, under et stevne i engelske Loughborough, og at det er hennes siste sjanse.

– Hun jakter fremdeles kravet. Hun føler hun ikke har fått vist helt hva hun er god for, forteller han.

– Må ta et oppgjør med seg selv



NRKs friidrettskommentator Jann Post synes det blir rart om han må følge et mesterskap uten Okparaebo.

Hun har vært med i samtlige OL og VM i friidrett siden debuten under 2008-OL, har norgesrekorden på 11,10 fra OL i London og har vært enerådende innen norsk kvinnesprint de siste årene.

Han er derimot usikker på om hun bør med til VM, om hun ikke greier kravet.

– Da må hun ta et oppgjør med seg selv om, og finne ut om hun tror hun kan komme i så mye bedre form, sier han til VG.

Han tror ikke hun har lyst til å være med som listefyll, men det kan hende hun selv mener hun har bedre tider inne som hun ikke har fått vist i år.

– Men det er bare hun som kan svare ærlig på det selv, sier Post.

Se Okparaebos vanvittige spenst: